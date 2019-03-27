Стало известно, куда уехал из России Дворкович

Уехавший из России бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович уехал в Италию. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе фонда «Сколково».

До этого в СМИ писали, что Дворкович отпраздновал свой день рожденья 26 марта за рубежом.

«Он находится за границей, где проводит ряд встреч», — пояснили в пресс-службе.

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Ранее стало известно, когда Дворкович вернется в Россию.

До этого источник, близкий к окружению, прокомментировал сообщения СМИ о том, что задержанный 26 марта экс-министр по делам открытого правительства Михаил Абызов приехал в Россию, чтобы отметить день рожденья Дворковича.