Песков рассказал об отношении Путина к делу против Абызова
Президенту Владимиру Путину было заранее доложено о претензиях в отношении бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, передает РИА «Новости».
Об этом рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
«Президенту было доложено заранее», — сказал Песков.
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Ранее СК сообщил, что Абызов совершил хищение денежных средств данных компаний в размере 4 млрд рублей.
Также в ведомстве заявили, что Абызов и его соучастники поставили под угрозу энергобезопасность ряда регионов.