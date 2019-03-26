Песков рассказал об отношении Путина к делу против Абызова

Президенту Владимиру Путину было заранее доложено о претензиях в отношении бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, передает РИА «Новости».

Об этом рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Президенту было доложено заранее», — сказал Песков.

Реклама

Ранее СК сообщил, что Абызов совершил хищение денежных средств данных компаний в размере 4 млрд рублей.

Также в ведомстве заявили, что Абызов и его соучастники поставили под угрозу энергобезопасность ряда регионов.