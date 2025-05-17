Армия Израиля заявила о планах расширения операции в Газе

ЦАХАЛ: Израиль в скором времени расширит операцию в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится к расширению военной операции, проводимой в секторе Газа. Об этом сообщили в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«В течение последнего дня Армия обороны Израиля начала наносить массированные удары и мобилизовывать войска для установления оперативного контроля в районах сектора Газа в рамках подготовки к расширению операций и выполнению целей войны», — говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ уточнили, что Израиль намерен добиться освобождения заложников и ликвидации палестинского движения ХАМАС.

13 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ в ближайшие дни «со всей мощью» войдет на территорию сектора Газа, чтобы полностью разгромить ХАМАС. Глава правительства добавил, что страна не прекратит боевые действия, пока не добьется победы.

14 мая агентство Maan сообщило, что ХАМАС, израильская сторона и посредники на непрямых переговорах по урегулированию ситуации в секторе Газа пришли к договоренности о возобновлении диалога. При этом в роли основного посредника на предстоящем раунде диалога должны выступить представители США.

Ранее Трамп заявил, что ситуация в Палестине улучшится.