В Москве завершилась крупнейшая ресторанная конференция «Тема Еды»

В Москве завершилась конференция «Тема Еды», организованная Яндекс Едой. Мероприятие прошло 15 и 16 мая в «Хлебозаводе №9». Более 4,5 тыс. участников обсудили тренды рынка, стратегии продвижения и методы привлечения гостей, сообщает пресс-служба сервиса.

Как рассказал руководитель Яндекс Еды и Деливери Евгений Анищенков, аудитория платформ — более 20 млн пользователей в месяц, а рынок доставки из ресторанов за пять лет вырастет в 2,2 раза.

«За прошлый год ресторанный бизнес Еды вырос на 44%, а в этом году 8 марта сервис побил рекорд в 1 млн заказов в день», — сказал он.

По его словам, более половины пользователей выбирают рестораны с акциями и скидками, а 45% смотрят на скорость доставки — в первом квартале этого года ее стоимость снизилась на 12%.

Также Анищенков анонсировал запуск платформы о еде, где рестораны смогут публиковать эксклюзивные новости и материалы. Сервис также запустил бесплатный образовательный онлайн-проект «Рецепты роста», где рестораны-партнеры смогут получить разбор своей карточки от экспертов.

Руководитель службы ресторанных продуктов Яндекс Еды и Деливери Динара Галеева рассказала о том, как заведениям привлекать гостей из онлайна в зал.

«Почти половина пользователей всегда читают отзывы при выборе ресторана. Также 37% опрошенных назвали решающим фактором при выборе заведения персонализированные рекомендации», — сказала она.

Представители сервиса сообщили о разработке инструментов для партнеров. С их помощью рестораны смогут публично предлагать и выбирать идеи по улучшению приложения, а также считать и оценивать экономический эффект от взаимодействия с платформой.

Кроме того, 16 мая прошел финал федерального конкурса «Основной курс» для молодых поваров, шефов и су-шефов. Третье и второе места заняли Вершинин Михаил из Santi и Елоев Эдуард из Artest. Главный приз достался Виктору Массову, шефу Archie и «Лилу». Он сможет выбрать ресторан в Европе или Азии со звёздами «Мишлен» для стажировки. Конференция «Тема еды» проходит ежегодно. В 2024 году ее участниками стали более трех тысяч человек.