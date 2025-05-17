В США раскрыли планы администрации Трампа по переселению палестинцев в Ливию

Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможность переселения палестинцев в Ливию. Об этом сообщил американский телеканал NBC News со ссылкой на источники.

«В обмен на переселение палестинцев администрация может потенциально вернуть Ливии миллиарды долларов средств, которые США заморозили более десяти лет назад», — говорится в материале.

Телеканал добавил, что в рамках этой идеи в Ливию могут переселить до миллиона жителей Палестины из сектора Газа. Журналисты отметили, что Вашингтон уже обсудил эту инициативу с Триполи, но окончательного соглашения еще не достиг.

Накануне Трамп заявил, что в течение следующего месяца произойдет много хорошего касательно Израиля и Палестины. По его словам, США должны помочь палестинцам.

В феврале президент Соединенных Штатов объявил о намерении взять под контроль сектор Газа после переселения оттуда палестинцев в соседние страны. Американский лидер дал обещание, что США будут нести ответственность за восстановление региона и создание рабочих мест.

Ранее в Палестине выразили надежду на признание независимости страны Трампом.