Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита на саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) в столице Албании Тиране демонстрировал высокомерие и превосходство. Об этом aif.ru заявил психотерапевт, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов.

«Зеленский преисполнен высокомерием и тщеславием. Все ему должны, и он это знает», — сказал эксперт.

Панкратов добавил, что поведение Зеленского напоминало манеры кинокритика, который в любой момент может начать оценивать игру других участников. Физиогномист отметил, что действия украинского лидера показали его готовность отыграть свою роль до конца, независимо от итогов встречи.

ЕПС — форум, созданный по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона в мае 2022 года, который объединяет как страны — члены ЕС, так и страны-кандидаты, а также государства, ассоциирующие свое будущее с Европой. В мероприятиях ЕПС участвуют Великобритания, Азербайджан, Исландия, Украина и Молдова, Турция, Грузия и Армения. Кроме того, гостями форума становятся представители НАТО и структур Европейского союза.

В этом году форум ЕПС посетил Зеленский. Глава офиса украинского лидера опубликовал фото с ним. В кадр с украинским лидером попали премьер-министры Польши, Германии и Великобритании Дональд Туск, Фридрих Мерц и Кир Стармер, а также президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее в Албании на саммите ЕПС показали европейских лидеров в образе детей.