Ким Чен Ын призвал северокорейскую армию быть готовой к войне

Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал северокорейских военных быть готовыми к войне. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что глава государства посетил авиаполк при первой гвардейской военно-воздушной дивизии Корейской Народной Армии. Там он руководил боевыми учениями авиационных отрядов ВВС Северной Кореи.

В ходе учений северокорейские военные отработали навыки авиаотрядов, зенитно-ракетных подразделений, подразделений РЛС и РЭБ по выполнению заданий противовоздушной обороны. Также они отработали уничтожение крылатых ракет и ударных дронов-камикадзе.

До этого Ким Чен Ын заявил во время посещения российского посольства в Пхеньяне 9 мая, что отдаст приказ об использовании Вооруженных сил КНДР для оказания помощи России при необходимости.

В КНДР также высоко оценили действия своих Вооруженных сил в Курской области, назвав освобождение оккупированных территорий Курской области от украинских войск — примером непобедимого боевого товарищества России и КНДР.

Ранее Ким Чен Ын назвал «священной миссией» участие военнослужащих КНДР в освобождении Курской области.