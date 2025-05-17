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На Украине будут ловить и доставлять в ТЦК ограниченно годных к службе

МО Украины: полиция будет задерживать и доставлять ограниченно годных в ТЦК
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Mehaniq/Shutterstock/FOTODOM

На Украине полиция будет задерживать и доставлять в ТЦК (территориальные центры комплектования, украинский аналог военкоматов) военнообязанных граждан, которые ранее были признаны ограниченно годными к воинской службе, но утратили такой статус. Об этом сообщается на сайте минобороны страны.

«Сотрудники полиции на основании обращений военкоматов будут осуществлять административные задержания и доставку военнообязанных граждан в ближайшие районные (городские) военкоматы. Доставленные граждане будут подлежать привлечению к административной ответственности и одновременно будут направляться для прохождения медицинского осмотра», — сказано в сообщении.

Как заявили в ведомстве, полиция и военкоматы в электронной форме будут осуществлять обмен данными о военнообязанных, утративших статус ограниченно годных к воинской службе и вовремя не прошедших медкомиссию. Там уточнили, что данная категория граждан может добровольно пройти медкомиссию до 5 июня текущего года.

В апреле бежавший в Россию житель Одессы Владислав Стоянов рассказал, что ТЦК требуют по €20 тыс. за переправку подлежащих мобилизации граждан за пределы страны. По его словам, подобными «услугами» пользуются значительное число украинцев.

Ранее в Раде призвали ликвидировать ТЦК.

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