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В Госдуме предложили обнулить НДС на некоторые продукты питания

Лидер СЗРП Миронов предложил обнулить НДС на базовые продукты питания
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Нина Зотина/РИА Новости

В Российской Федерации необходимо снизить налог на добавленную стоимость до 15%, а также обнулить налог на добавочную стоимость (НДС) на базовые продукты питания. С соответствующим предложением выступил руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) в Госдуме Сергей Миронов, сообщает ТАСС.

«Пора снизить НДС с нынешних 20 до 15%, на социально значимые товары — до 5%, а на базовые продукты питания — обнулить», — сказал он.

По словам депутата, если этого не сделать, то «все индексации пенсий и зарплат бюджетников и дальше будет съедать инфляция, а люди будут работать за еду».

Также он заявил, что Центробанк РФ должен снижать ключевую ставку. Кроме того, по его мнению, нужно ограничить розничные наценки на основные продукты питания, чтобы они составляли не более 15% от отпускной цене производителя.

Как подчеркнул политик, граждане стали больше тратить на еду из-за резкого роста цен на основные продукты питания. Он отметил, что одной из причин роста цен являются огромные наценки торговых сетей, чтобы компенсировать расходы по дорогим кредитам.

В начале мая Миронов и депутат СРЗП Яна Лантратова заявили в обращении к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, что в России следует заморозить цены на социально значимые продукты питания для детей. Их стоимость за последние несколько лет подскочила на 45–67%, в два-три раза обогнав инфляцию.

Ранее россияне рассказали, сколько тратят на еду.

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