«Мы удовлетворены результатом». Чем завершились переговоры в Стамбуле

16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры между представителями России и Украины. В итоговом заявлении глава российской делегации помощник российского президента Владимир Мединский заявил, что Москва осталась «довольна» переговорами. Какие выводы можно сделать после встреч в Турции — в материале «Газеты.Ru».

Россия и Украина провели свои первые прямые переговоры за более чем три года. Переговорные группы встретились в пятницу, 16 мая, во дворце Долмабахче в Стамбуле, где стороны принимал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

«Мы прилагаем большие усилия, чтобы положить конец конфликту. Важно, чтобы эта встреча могла стать основой для диалога лидеров Украины и России», — сказал Фидан.

По итогам переговоров, министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что обсуждалось в Стамбуле «прежде всего прекращение огня». Он также пообещал вскоре сообщить о повестке следующей встречи.

Reuters и Sky News со ссылкой на украинский дипломатический источник сообщили, что российская делегация выдвинула Украине требования, которые «выходят далеко за рамки всего, что обсуждалось ранее».

По данным собеседника Sky News, одним из условий Москвы стал вывод украинских войск с территории России для соблюдения режима прекращения огня.

В свою очередь, корреспондент издания Economist Оливер Кэрролл, сообщил, что в ходе переговоров Мединский якобы заявил: «Мы не хотим войны, но мы готовы сражаться год, два, три — сколько бы времени это ни заняло. Мы воевали со Швецией 21 год. Как долго вы готовы сражаться?».

Россия удовлетворена переговорами

Оценил встречу и глава российской делегации Владимир Мединский.

«В целом мы удовлетворены результатом и готовы продолжать контакты», — сказал он.

Мединский также сообщил, что стороны договорились произвести обмен пленными в формате «1000 на 1000». Украинская делегация запросила прямые переговоры лидеров государства, российская сторона «приняла запрос к сведению».

«Мы договорились о том, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня. <...> После того, как такое видение будет представлено, мы полагаем целесообразным, продолжить наши переговоры», — резюмировал глава российской делегации.

В Госдуме считают, что рано делать выводы о результатах прошедшей встречи между российской и украинской делегациями в Стамбуле. Ситуация станет понятнее, как только «договоренности вступят в практическую силу». Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитет Государственной Думы по обороне Андрей Красов.

«В обещаниях России не приходится сомневаться, потому что мы всегда выполняли взятые на себя обязательства. А вот действия киевского режима под эгидой Зеленского полностью непредсказуемы и что-то гарантировать или на что-то надеяться совершенно точно не стоит», — сказал депутат.

Кроме того, Киев совершенно точно «несамостоятелен», все решения принимаются под руководством западных партнеров, считает Красов. По его мнению, это осложняет переговорный процесс.

«Я бы не стал спешить, ведь закончились только первые переговоры. Если глава российской делегации удовлетворен этой встречей, то так и есть. Однако успешность переговоров будет ясна, как только Киев перейдет к действиям и выполнит обязательства», — заключил депутат.

Возобновление прерванного диалога

Делегацию России на переговорах в Стамбуле возглавил помощник президента России Владимир Мединский. В состав делегации также вошли замглавы МИД Михаил Галузин, курирующий вопросы отношений со странами СНГ, начальник Главного разведуправления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Президент России Владимир Путин в своем обращении 11 мая дал понять, что рассматривает нынешние переговоры как возобновление диалога 2022 года.

Российская делегация, отправившаяся для переговоров в Стамбул, почти полностью повторяет ту, что вела переговоры три года назад, и это абсолютно здравый подход. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

«Все члены делегации — это уважаемые профессионалы, опытные люди. Они действительно готовы к конструктивному диалогу», — сказал сенатор.

Украинская сторона всячески отрицает, что переговоры, происходящие сейчас, могут быть продолжением того процесса, который был приостановлен в 2022 году. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что текущие переговоры не имеют ничего общего с встречами, которые проходили в Стамбуле три года назад.

«Россияне хотят строить ассоциации с 2022 годом. Но все, что связывает с этим переговоры, — это исключительно город Стамбул. <...> Все попытки россиян привязать сегодняшний день к 2022 году не сработают», — сказал Ермак.

Шоу из переговоров

Днем ранее, 15 мая, президент Украины Владимир Зеленский назвал российскую переговорную группу «бутафорией» после того, как Кремль объявил состав делегации.

Выступая на пресс-конференции после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Зеленский обвинил Владимира Путина в том, что тот «не хочет прекращения огня».

«Россия проявляет личное неуважение: ни времени встречи, ни повестки, ни высокого уровня делегации, не говорю, что русские нас не уважают — это и так очевидно. Если Путин готов к прямым переговорам — давайте встречаться. Мы здесь [в Анкаре], но его нет ни здесь, ни в Стамбуле. Мы не можем бегать по миру и искать его», — сказал украинский лидер.

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По сути, не произошло ничего сенсационного, по итогам двух прошедших дней просто стало абсолютно ясно, что «Киев не готов к переговорам». Об этом «Газете.Ru» заявил политолог Геворг Мирзаян.

«Мы как рассчитывали, так и продолжаем рассчитывать, что киевский режим не готов к серьезным переговорам и компромиссам. Так что в лучшем случае это будут встречи ради встреч. На них мы сможем решать различные вопросы гуманитарного характера, например, по обмену пленных. Однако не стоит ожидать никаких подвижек на пути решении главного вопроса», — сказал политолог.

Мирзаян уверен, что Москва не против «нынешнего диалога, ради диалога», но идти на какие-то существенные уступки киевскому режиму, включая то самое соглашение о прекращении огня, Россия не намерена.

Американский политический публицист Даг Бэндоу в статье для журнала The American Conservative (AC) заявил, что Зеленский «ломает комедию» на переговорах по украинскому конфликту в ожидании, что американский лидер Дональд Трамп усилит помощь Украине.

Бэндоу отмечает, что в определенный момент у Киева «резко закончилось желание вести переговоры».

Без США не справились

Прежде чем провести встречу с российской стороной, украинская делегация встретилась с турецкими и американскими коллегами в пятницу утром. Госсекретарь Марко Рубио прилетел на переговоры со встречи министров стран НАТО в турецком городе Анталья. К делегации США также присоединился спецпосланник президента США Кит Келлог.

«Я честно говоря, не верю, что у нас будет прорыв в Стамбуле, пока президент Трамп не сядет лицом к лицу с президентом Путиным и не определит, каковы его намерения двигаться дальше», — сказал Рубио журналистам после встречи министров иностранных дел стран НАТО в четверг.

В свою очередь, президент Дональд Трамп на борту Air Force One по пути из ОАЭ заявил, что Киев и Москва не смогут добиться никакого результата, «пока мы с Путиным не встретимся». Трамп в течение нескольких дней намекал на возможность своего участия в переговорах в Турции. По его словам, он делал это, чтобы «заманить» Путина в Стамбул.

Безусловно, США сыграли свою роль в переговорном процессе, и подход администрации Трампа существенно отличается от того, что было при Байдене. Однако даже изменение риторики не гарантирует, что американское влияние будет результативным. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог Рафаэль Ордуханян.

Переговоры России и Украины в Стамбуле. Онлайн В Стамбуле завершились прямые переговоры России и Украины, возобновившиеся спустя три года. По их... 16 мая 20:23

«С переговорами никогда не было все так просто, тем более сейчас, когда многим американским инициативам фактически противостоит мощное европейское лобби, поддерживающее режим Зеленского. Парадокс заключается в том, что американцы уже считают выполненной свою мирную миссию, их не интересует, будут ли в ходе переговоров заключены какие-то реальные договоренности», — сказал политолог.

Он считает, что для Трампа и его команды главным было усадить русских и украинцев за стол переговоров, чего они и добились.

«Я очень скептически отношусь вообще к самой идее этих переговоров. Конечно, многие скажут, что переговоры — это путь к миру. Однако в сухом остатке, когда пройдет эйфория, мы вчера четко услышали от Зеленского, что Украина не признает Крым и четыре вошедшие в состав России области. Если Киев не готов признать очевидное, то о чем вообще тогда говорить», — сказал Ордуханян.