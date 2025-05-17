«Мы разочарованы»: как в мире отреагировали на переговоры России и Украины

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры между Россией и Украиной. Лидеры Великобритании и Польши назвали переговорную позицию Москвы «неприемлемой», президент Франции упрекнул Москву в игнорировании призывов к перемирию ит пригрозил санкциями, а канцлер ФРГ назвал встречу делегаций «позитивным сигналом», но все же выразил разочарование. Американский президент Дональд Трамп никак не прокомментировал переговоры — зато написал в своей соцсети, что Тейлор Свифт «больше не горяча».

16 мая в Стамбуле прошли первые за три года прямые переговоры между Россией и Украиной, завершившиеся без достижения соглашения о прекращении огня.

Единственным существенным результатом встречи стала договоренность об обмене 1000 военнопленных с каждой стороны. Кроме того, стороны условились представить каждая свое видение прекращения огня, а Украина предложила провести встречу на уровне президентов — российская делегация приняла этот запрос «к сведению».

«Мы удовлетворены результатом». Чем завершились переговоры в Стамбуле 16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры между представителями России... 16 мая 19:20

Лидеры ряда стран прокомментировали переговоры, главы государств Европы подвергли позицию Москвы критике.

Не будет перемирия — будут санкции

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что считает позицию Москвы «неприемлемой». Об этом он сказал журналистам перед саммитом Европейского политического сообщества в в албанской столице Тиране.

«Позиция России явно неприемлема, и это не в первый раз», — приводит его слова Sky News.

Аналогичное мнение высказал премьер-министр Польши Дональд Туск: он также назвал переговорную позицию России «неприемлемой» и заявил, что Европу ждут «тяжелые» дни.

«Российская сторона снова озвучила абсолютно неприемлемые условия не только для Украины, но и всех нас. Позицию Москвы трудно назвать конструктивной. Нас ждут, наверное, очень тяжелые дни», — приводит его слова издание Do Rzeczy.

Он также заявил, что США и Европа продолжат работать над достижением мира на Украине.

В посольстве РФ в Лондоне в свою очередь назвали оценку британского премьера вызывающей недоумение.

«Откровенное недоумение вызвало поспешное заявление премьер-министра этой страны о том, что позиция России на переговорах в Стамбуле неприемлема и, мол, готовится ответ. Это кому она неприемлема? Мы не с Лондоном ведем переговоры », — заявили в дипмиссии.

«Нужно запастись терпением»

Президент Франции Эммануэль Макрон упрекнул Россию за игнорирование призывов к перемирию.

«Президент [России Владимир] Путин в очередной раз не отреагировал на предложение о безоговорочном прекращении огня, выдвинутое американцами и поддержанное Украиной и европейцами», — написал он в соцсети X.

На пресс-конференции после саммита Европейского политического сообщества Макрон также напомнил об угрозе Евросоюза ужесточить санкции против России в случае ее отказа от прекращения огня.

«Нужно запастись терпением, но затем, если ответ на требование о перемирии останется отрицательным, нам потребуется реагировать и ужесточить санкции», — подчеркнул французский президент.

По его словам, европейская сторона уже ведет работу в этом направлении в координации с США.

«Сигнал позитивный, но мы разочарованы»

Относительно мягкую позицию высказал канцлер ФРГ Фридрих Мерц, назвавший переговоры в Стамбуле позитивным сигналом.

«Они встречаются для переговоров в первый раз за три с лишним года, и это — хоть и маленький, но все-таки первый позитивный сигнал <...> Наши усилия привели к небольшому, но, тем не менее, дипломатическому успеху», — сказал Мерц на саммите в Тиране.

Канцлер ФРГ добавил, что Европа должна продолжать оказывать Украине «политическую, экономическую и военную» поддержку.

При этом впоследствии Мерц написал в X, что «разочарован» результатами переговоров.

«Мы с президентом Украины Владимиром Зеленским согласны с тем, что у России была хорошая возможность провести переговоры по мирному соглашению при соглашении о прекращении огня на этой неделе. Мы очень разочарованы тем, что этого не произошло», — заявил он.

Позиция США

Как заявил «Украинской правде» пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, Зеленский, Мерц, Стармер, Макрон и Туск провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом во время саммита в Тиране. Сам американский лидер пока никак не прокомментировал переговоры в Стамбуле. При этом 16 мая он опубликовал несколько записей в своей личной соцсети Truth Social, в том числе о том, что певица Тейлор Свифт «больше не горяча».

При этом еще перед началом переговоров госсекретарь США Марко Рубио, который также прибыл в Турцию, заявил, что «единственный шанс» для урегулирования конфликта на Украине — это личная встреча Трампа и Путина.

«Пока у меня нет даты и времени, но это действительно единственный шанс. Я думаю, многие страны в частном порядке разделили бы эту оценку», — заявил он в интервью Fox News.

Трамп накануне переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле выразил желание провести встречу с Путиным, заявив, что готов к диалогу «как только его смогут организовать».

В Кремле отметили, что встреча лидеров США и России необходима для обсужения вопросов двусторонних отношений и урегулирования на Украине, однако такие мероприятия требуют «длительной, напряженной подготовки».

«Всегда встрече в верхах предшествуют экспертные переговоры, консультации, длительная напряженная подготовка. Вот как нам видится ситуация», — приводит РБК слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.