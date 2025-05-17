«Без меня не будет сделки по Украине». Трамп ждет личной встречи с Путиным

Трамп пообещал России «сокрушительные» санкции, если не будет сделки по Украине

Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News прокомментировал ход урегулирования конфликта на Украине. Он заявил, что у Владимира Зеленского нет реальных козырей в переговорах с Москвой, допустил введение «разрушительных» санкций против России при отсутствии прогресса в мирном процессе, а также вновь выразил надежду на личную встречу с Владимиром Путиным. Эти заявления прозвучали на фоне возобновления прямых переговоров между Москвой и Киевом, которые прошли в Стамбуле впервые за три года.

«У Зеленского нет козырей»

Президент США Дональд Трамп заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского нет сильной переговорной позиции в диалоге с Москвой. В интервью телеканалу Fox News он заявил: «Я всегда говорил, что у него нет козырей. И у него нет козырей… честно, у него их нет».

Трампа провел с украинским лидером «тяжелый разговор» и называл позиции Киева назвал усложняющими диалог.

«Мне не понравилось, что он говорил, он все усложнял», — сказал Трамп о Зеленском.

«Наложу санкции, если придется»

В том же интервью Трамп допустил введение новых санкций против России, если не удастся достичь соглашения по Украине.

«Я сделаю это, если придется», — заявил он, добавив, что ограничения будут «разрушительными» для российской экономики. Он отметил, что экономика России уже в сложном положении и без того: «У них сейчас тяжелая ситуация в экономике, цена на нефть низкая».

«Я наложу санкции, если у нас не получится заключить сделку. Но сейчас — время переговоров в Турции», — добавил Трамп.

Ранее в апреле в Сенате США был представлен законопроект о первичных и вторичных санкциях против России на случай провала мирных инициатив. Документ предусматривает, в частности, пошлины в размере 500% на импорт из стран, покупающих российские энергоресурсы. Один из авторов инициативы, сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), назвал меры «сокрушительными» для экономики России. В мае он сообщил о широкой поддержке законопроекта в Сенате.

«Работа, которую могу сделать только я»

В то же время Дональд Трамп рассчитывает на личную встречу с Владимиром Путиным.

«Я думаю, что мы заключим сделку, нам надо встретиться. Полагаю, что мы, возможно, это спланируем», — сказал он.

По мнению Трампа, без его участия прогресс в переговорах невозможен: «Путин за столом.

Он хотел эту встречу. Но я чувствовал, что встречи без меня не может быть.

Я не думаю, что без меня будет сделка, потому что с обеих сторон очень много ненависти».

Он считает себя единственным политиком, способным добиться результата: «Это работа, которую может сделать только один человек. Из-за сложившейся ситуации — только я».

Также Трамп отметил, что российский президент «устал» от затянувшегося конфликта и «не выглядит хорошо».

Переговоры в Стамбуле

11 мая Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры между Россией и Украиной, прерванные весной 2022 года. Первая встреча после длительного перерыва состоялась 16 мая в Стамбуле.

«Мы удовлетворены результатом». Чем завершились переговоры в Стамбуле 16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры между представителями России... 16 мая 19:20

Переговоры прошли во дворце Долмабахче при участии министра иностранных дел Турции Хакана Фидана и длились почти два часа. По их итогам помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000. Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня.

Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению, сообщил Мединский, добавив, что Россия готова продолжать переговоры с Украиной.

Министр обороны Украины Рустем Умеров, возглавлявший украинскую делегацию, заявил, что обсуждалось в Стамбуле «прежде всего прекращение огня». Он пообещал вскоре сообщить о повестке следующей встречи.