Военблогер заявил о сбитом из засады украинском МиГ-29

Российские военные сбили истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил Украины в зоне СВО. Об этом в своем Telegram-канале заявил военблогер «Воевода Вещает».

«Наши (военнослужащие. — «Газета.Ru») отчитываются о сбитом МиГ-29 противника. Ждем подтверждения от агентуры со стороны противника», — написал военблогер.

Позже он уточнил, что украинский самолет был сбит из засады с помощью зенитно-ракетного комплекса С-400.

16 мая стало известно, что ВСУ потеряли очередной американский истребитель F-16. По информации Военно-воздушных сил Украины, в небе произошла «нештатная ситуация», но летчику удалось катапультироваться. Какие странности есть в официальных сообщениях украинских военных и что на самом деле могло произойти с «Боевым соколом» — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее сообщалось, что Польша снимает с вооружения МиГ-29 и может передать эти истребители Украине.