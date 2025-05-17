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Власти РФ не планируют делать 31 декабря выходным днем

Котяков: ни Дума, ни кабмин не планируют делать 31 декабря выходным днем
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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Глава Минтруда РФ Антон Котяков рассказал РИА Новости, что ни Госдума, ни кабинет министров не планируют делать 31 декабря выходным днем.

«Я не помню, чтобы у нас были где-то — либо в Государственной думе, либо в правительстве — инициативы по этому поводу», — отметил Котяков.

Он добавил, что любое министерство, в том числе Минтруд, может стать инициатором законодательной инициативы по поводу выходного дня 31 декабря.

До этого первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по охране здоровья Бадма Башанкаев заявлял, что число выходных дней, которые даются россиянам в новогодние праздники, надо сократить до пяти.

Законодатель обратил внимание на то, что в период с 31 декабря и до конца новогодних каникул в стране резко увеличивается количество людей с различными травмами и заболеваниями.

Ранее аналитики выяснили, сколько денег жители РФ в среднем потратили на еду в новогодние каникулы.

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