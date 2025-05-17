Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), занимающие позиции на южнодонецком направлении, начинают паниковать при приближении российских войск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на наводчика штурмовой роты 57-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным «Сапоги».

«Противник вообще к стрелковому бою не подготовлен. Потому они, когда нас видят, у них уже начинается паника», — сказал военный.

По словам наводчика, чаще всего украинские военные пытаются избежать ближнего боя с российскими войсками. «Сапоги» уточнил, что для этого бойцы ВСУ обращаются в бегство.

В апреле американское издание Business Insider сообщило, что украинские военные используют системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нецелесообразно, глуша все обнаруженные дроны без должной проверки. Подобные действия бойцов ВСУ, по данным журналистов, вызваны паникой, связанной с активным применением российских беспилотников на линии фронта.

Ранее военный блогер заявил о повторе ВСУ ошибки России.