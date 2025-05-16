«Сокрушительный удар»: в ЕС допустили полное торговое эмбарго против России

Евросоюз рассматривает возможность введения «карательных пошлин» и даже полномасштабного торгового эмбарго против России, сообщило издание Politico. Европейские чиновники назвали такое решение одним из вариантов «давления» на РФ из-за ее «нежелания» останавливать военные действия. Источники издания уточнили, что вопрос эмбарго обсудят на встрече Европейского политического сообщества в Тиране, а в Госдуме угрозы назвали пустым звуком.

На саммите Европейского политического сообщества в Албании обсудят возможность введения полного эмбарго против России, сообщили несколько собеседников издания. Они уточнили, что ужесточить антироссийские санкции, кроме стран ЕС, готовы также Украина и Великобритания .

«По словам дипломатов, <…> после того, как Владимир Путин проигнорировал их просьбы о 30-дневном прекращении огня на Украине, лидеры ЕС и Великобритании ищут способы нанести сокрушительный удар по российской экономике, который превзошел бы любой предыдущий пакет санкций», — отметили журналисты.

Собеседники Politico объяснили, что в Европе «вдохновились» сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, который ранее предлагал ввести 500-процентные пошлины на российские товары, если президент Путин «не прекратит атаки на Украину».

«В последние дни он поддерживал контакты с европейскими коллегами, в том числе с министром иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро <…> Потенциальные меры против Москвы могут включать пошлины на российский экспорт, вплоть до полного торгового эмбарго», — добавили авторы статьи.

Источники уточнили, что некоторые европейские политики скептически относятся к тому, что Грэм заручится поддержкой американского президента Дональда Трампа в вопросе санкций против России. В то же время двое дипломатов заявили, что в этом случае союзники Украины намерены реализовать «свой собственный мега-пакет без участия США» .

ЕС трудится над санкциями

Днем 14 мая послы стран Евросоюза утвердили 17-й пакет санкций. До этого французский лидер Эммануэль Макрон заявлял о невозможности конфискации замороженных активов России из-за отсутствия правовой базы. Он добавил, что ЕС нужно принять меры для обеспечения «сохранности» средств, которые, по его мнению, следует передать Украине после завершения конфликта.

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в свою очередь призвал «задушить» российскую экономику и отметил, что делать это нужно только вместе с США.

«Схватить Россию за горло»: во Франции придумали, как «заставить» Путина прекратить СВО Евросоюз должен сосредоточиться на новом пакете санкций, чтобы «задушить» экономику России и «заставить»... 14 мая 19:42

По словам канцлера Германии Фридриха Мерца, новые ограничения примут в Брюсселе 20 мая. Глава немецкого правительства уточнил, что сразу после этого в Европе начнут подготовку к следующему пакету санкций.

Их возможное содержание раскрыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы работаем над новым пакетом санкций. <...> Он будет включать большее число судов теневого флота России, а также снижение предельных цен на нефть», — заявила она.

Реакция России

В Кремле не раз подчеркивали, что вводимые против России санкции бьют в первую очередь по странам, их утвердившим.

«Считаем ограничения незаконными, выступаем против. Убеждены, что это обоюдоострое оружие. Во многом ограничения бьют по интересам стран, которые их вводят. У нас есть опыт минимизации последствий таких ограничений, мы постоянно развиваем опыт и будем делать это дальше», — говорил представитель Кремля Дмитрий Песков перед принятием 14-го пакета ограничений ЕС.

Первый зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Козловский, комментируя возможное введение полного торгового эмбарго, отметил, что любые санкции действуют на обе стороны.

«Я не совсем понимаю, о чем идет речь, когда европейские страны грозятся ввести «полное торговое эмбарго против России», потому что уже достаточно продолжительное время у нас со странами Евросоюза практически отсутствуют какие-либо экономические отношения. Это больше похоже на красивый заголовок для газет. У России есть другие партнеры и мы продолжим укреплять отношения со странами Азии, Латинской Америки и Африки, которые готовы на обоюдовыгодных условиях с нами торговать», — рассказал парламентарий «Газете.Ru».

По мнению зампреда думского комитета по промышленности и торговле Александра Спиридонова, Европейскому политическому союзу не удастся достичь введения полного торгового эмбарго против России.