Выдавший ордер на Путина прокурор МУС оставил пост из-за секс-скандала

Прокурор МУС Карим Хан временно оставил пост в связи с расследованием о сексуальных домогательствах. По данным СМИ, еще в октябре 2024-го на него пожаловалась подчиненная, заявившая о «неоднократных нежелательных сексуальных контактах». Сам юрист обвинения отвергает. В 2023 году Хан выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина, а в 2024-м — на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

Прокурор Международного уголовного суда (МУС), британский юрист Карим Хан временно ушел в административный отпуск на фоне расследования о сексуальных домогательствах в отношении подчиненных. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на канцелярию МУС.

В марте 2023 года Карим Хан выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина. Позднее такой же ордер он выдал в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Reuters отмечает, что самоустранение Хана — это «беспрецедентный шаг», а у МУС и ООН нет процедуры замены прокурора. Это усугубляет положение суда, который уже находится под санкциями США за выдачу ордера на арест Нетаньяху и других израильских чиновников.

В офисе Хана сообщили, что прокурор взял отпуск до окончания расследования, проводимого Управлением служб внутреннего надзора ООН. В канцелярии МУС заявили, что пока обязанности Хана будут выполнять два заместителя.

Сам юрист отверг обвинения в неправомерных действиях сексуального характера, о которых было сообщено руководящему органу суда в октябре 2024 года. По данным Washington Post, на домогательства пожаловалась подчиненная Хана: она заявила о «неоднократных нежелательных сексуальных контактах», которые якобы продолжались примерно год и происходили в здании прокуратуры и в доме, где прокурор жил со своей женой, а также во время рабочих поездок. Хана также подозревают в оказании давления на предполагаемую жертву, чтобы она не подавала на него жалобу.

«Допущения о таком неподобающем поведении не соответствуют действительности. Я работал в разных местах в течение 30 лет, и никто ни разу не подавал на меня подобной жалобы», — написал Хан в соцсети X.

Reuters также опубликовал отрывок из письма прокурора, которое получили сотрудники его аппарата.

«В свете обостряющихся сообщений в СМИ я принял взвешенное решение уйти в отпуск. Мое решение продиктовано глубокой и непоколебимой приверженностью доверию к нашей Канцелярии и Суду, а также стремлением обеспечить целостность процесса и справедливость по отношению ко всем участникам», — говорится в письме.

Ранее ряд НКО призвали Карима Хана подать в отставку.

Ордер на арест

В 2023 году Хан выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В ответ Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против Хана и судей Международного уголовного суда. В Кремле подчеркнули, что Россия не признает юрисдикцию этого суда.

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В сентябре 2024-го Путин посетил Монголию, которая признает Римский статут и участвует в деятельности МУС. Президент РФ приехал в эту страну с официальным визитом, приуроченным к 85-летию победы СССР и Монголии над японскими войсками на Халхин-Голе.

Несмотря на членство Монголии в Римском статуте Международного уголовного суда, власти страны заявили, что не намерены арестовывать российского президента во время визита.

В конце 2024 года МУС также выдал ордер на арест премьер-министра Израиля и бывшего министра обороны страны Йова Галанта. В ответ Вашингтон ввел санкции против суда и обвинил его в злоупотреблении полномочиями.

Целый ряд стран не признают юрисдикцию МУС. Так, Китай утверждает, что решения суда нарушают национальный суверенитет КНР и являются вмешательством в дела страны. В свою очередь в России отказ от признания юрисдикции МУС мотивируют политической предвзятостью и двойными стандартами инстанции.

Также юрисдикцию суда не признают Иран, Индия и Соединенные Штаты.