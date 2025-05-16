Вместо России: Дубай инвестирует $800 млн в порт Тартус, где расположена база РФ

Сирийское управление морских портов объявило о подписании меморандума с дубайской компанией DP World на сумму $800 млн для развития порта Тартус. Ранее было аннулировано соглашение об управлении портом с российской стороной. В Тартусе находится единственный военно-морской логистический узел РФ в Средиземноморье. В феврале новые власти заявили, что РФ сможет сохранить за собой базы, если это будет выгодно Сирии.

Сирийское управление морских портов и сухопутных пограничных переходов объявило о подписании меморандума с дубайской компанией DP World. Соглашение предусматривает инвестиции в размере $800 млн в развитие порта Тартус после расторжения ранее действующего контракта с российской стороной на его управление. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст заявления.

«Меморандум подразумевает комплексные инвестиции в развитие, управление и эксплуатацию многоцелевого терминала в порту Тартус, что позволит повысить эффективность порта», — цитирует РИА Новости заявление.

В январе сирийское издание Al Watan со ссылкой на начальника местной таможни сообщало, что новое руководство страны аннулировало инвестиционное соглашение 2019 года о передаче управления портом Тартус российскому оператору. При этом власти Сирии подчеркивали, что соглашения о размещении российских военных объектов в Латакии и Тартусе сохраняются и пока не пересматриваются.

Согласно официальному сообщению, DP World и сирийская сторона также достигли договоренности о развитии свободных экономических зон, промышленных площадок, сухопутных терминалов и транзитных хабов в ряде ключевых регионов страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с аннулированием договора, заявил, что Москва поддерживает диалог с новым сирийским руководством по всем актуальным вопросам. Замминистра иностранных дел России Михаил Богданов охарактеризовал происходящее как техническую ситуацию, добавив, что планируются консультации между сторонами.

В свою очередь член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник сообщал, что Сирия расторгла инвестиционное соглашение о Тартусе с Россией в одностороннем порядке.

«Это декларация в одностороннем порядке, но, чтобы расторгнуть договор, должно быть два участника. Иначе это не решение вопроса по существу. Россия — сильная страна и может это решение оспаривать <...> У нас есть аргументы, чтобы их предъявить», — сказал он.

Комментируя информацию о соглашении с DP World, он заявил «Газете.Ru», что речь не идет о военном сотрудничестве между странами.

«Что касается договора о военном сотрудничестве — это отдельная история, надо посмотреть, что будет дальше. Пока это сигнал невраждебный, просто приводится все в порядок. Но это пока, еще раз. Посмотрим, как пойдет ситуация дальше. Я думаю, наши специальные службы знают, как это все происходит и что там есть. Но, я так понимаю, пока в барабаны бить рано. Сменилось правительство, у него другое видение, но наши суда уже много лет — я сам был там курсантом — [базируются] в порте Тартус. Никаких проблем не было. Была хорошая, нормальная страна, пока туда не взлезли разные страны, ныне нам враждебные, и превратили Сирию в пылающий костер», — отметил депутат.

Российские базы в Сирии

Россия продолжает контролировать авиабазу Хмеймим в провинции Латакия и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в порту Тартус. Оба объекта используются на основе долгосрочных соглашений, заключенных еще при прежнем руководстве Сирии.

Их статус оказался под вопросом после того, как в декабре 2024 года в Сирии был свергнут режим Башара Асада. В феврале министр обороны в переходном правительства Мурхаф Абу Касра заявил в интервью газете The Washington Post, что России разрешат оставить базы в Сирии, если это будет выгодно.

«Пора создавать Латакийскую народную республику». В Сирии идут бои со сторонниками Асада В Сирии продолжаются бои между правительственными силами и сторонниками экс-президента Сирии Башара... 09 марта 17:42

Тартус является единственным российским военно-морским логистическим узлом в Средиземноморье, а авиабаза Хмеймим выполняет роль основного центра снабжения военных РФ в регионе и в Северной Африке. Соглашение об аренде этих объектов было заключено в 2017 году сроком на 49 лет.

Агентство ТАСС со ссылкой на источник в Кремле сообщало, что Москва получила от новых властей Сирии временные гарантии безопасности для этих баз, что позволяет им функционировать в обычном режиме.

При этом агентство Bloomberg в январе писало, что сохранению военных объектов РФ в Сирии активно препятствует Турция, которая оказывала поддержку группам вооруженной оппозиции в свержении правительства Асада. Ранее в декабре 2024-го глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара не поддерживает существование каких-либо иностранных военных баз в Сирии.