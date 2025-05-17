В Турции рассказали о тяжелом моменте в переговорах России и Украины в Стамбуле

CNN: переговоры РФ и Украины почти зашли в тупик, но все прошло лучше ожидаемого

Переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле почти зашли в тупик, но встреча прошла лучше ожидаемого. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на турецкого чиновника.

Чиновник пояснил, что в ходе встречи российская делегация потребовала от Украины покинуть территорию новых регионов. При этом требование было озвучено «в контексте разговоров о прекращении огня», уточнил собеседник телеканала.

«В момент, когда казалось, что ситуация зашла в тупик, мы предложили обмен военнопленными», — сказал чиновник.

Журналисты отметили, что во время переговоров стороны не использовали «язык обвинений».

16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры между представителями России и Украины. В итоговом заявлении глава российской делегации помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Москва осталась «довольна» переговорами. Какие выводы можно сделать после встреч в Турции — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Западе указали на преимущество России в конфликте на Украине.