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Ресторанам-партнерам Яндекс Еды помогут увеличить заказы и прибыль в доставке

Яндекс Еда поможет предпринимателям развивать свой ресторан онлайн
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Shutterstock

Яндекс Еда запустил проект «Рецепты роста», объявил 15 мая в рамках ресторанной конференции «Тема Еды» руководитель Яндекс Еды и Деливери Евгений Анищенков. В нем эксперты индустрии бесплатно расскажут, как правильно оформить карточки заведений, чтобы увеличить число заказов и нарастить прибыль, сообщает пресс-служба сервиса.

В рамках проекта будут выходить видеоролики, в которых эксперты разбирают описания и меню различных реальных ресторанов ― от крупных сетевых до небольших локальных ― и давать советы, что стоит улучшить.

Описания и фотографии в меню, по статистике, влияют на выбор большинства пользователей. Также им важны рейтинг заведения и особенности приготовления конкретного блюда. По данным аналитиков сервиса, если карточка товара оформлена правильно, в два раза вероятнее, что его добавят в заказ. Первое видео выйдет в Telegram-канале «Тема Еды» в июне.

Для участия в проекте необходимо, чтобы ресторан сотрудничал с сервисом не менее 3 месяцев и имел не менее 60 заказов на сервисе. Также фото-контент ресторана должен быть заполнен минимум на 80%.

Экспертами проекта станут руководитель привлечения и развития ресторанов на сервисах Яндекс Еды и Деливери Юлия Журавлева и руководитель доставки ресторанов под знаком качества Ginza Project Юрий Ситников.

Напомним, в рамках развития программы поддержки для ресторанов-партнеров Яндекс Еды в 2024 году состоялся первый флайт «Консалтинга для региональных рестораторов» ― участники получили бесплатные персональные консультации от экспертов индустрии. В феврале 2025 года Яндекс Еда и Деливери запустили программу поддержки новых ресторанов, выделив на их продвижение 150 млн рублей. Конференция «Тема Еды» пройдет в четвертый раз 15-16 мая 2025 года. Участие в ней примут владельцы, менеджеры, маркетологи, шеф-повара и другие специалисты.

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