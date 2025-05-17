На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Северной Осетии задержали устроившего стрельбу у автомойки мужчину

СК: мужчина, устроивший перестрелку у автомойки в Северной Осетии, задержан
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Следователи задержали мужчину, который устроил перестрелку у автомойки в Северной Осетии. Об этом сообщили в Telegram-канале управления Следственного комитета России по региону.

«В результате совместной работы следователя СК и сотрудников полиции подозреваемый задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», — говорится в сообщении.

По данным следствия, перестрелка произошла вечером 14 мая в городе Ардон. Подозреваемый начал стрелять из огнестрельного оружия в трех местных жителей. После этого мужчина скрылся.

В СК добавили, что в результате инцидента потерпевших доставили в больницу. Один из них получил травмы, несовместимые с жизнью, отметили в ведомстве.

15 мая Telegram-канал Mash Gor сообщал, что причиной стрельбы в городе Ардоне Северной Осетии может быть кровная месть. По его информации, нападавших было несколько. Сразу после стрельбы они уехали, а машину сожгли в поле. На месте ЧП нашли стреляные гильзы калибра 7,62.

Ранее российский предприниматель устроил стрельбу в своем ночном клубе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами