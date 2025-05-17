В Северной Осетии задержали устроившего стрельбу у автомойки мужчину

Следователи задержали мужчину, который устроил перестрелку у автомойки в Северной Осетии. Об этом сообщили в Telegram-канале управления Следственного комитета России по региону.

«В результате совместной работы следователя СК и сотрудников полиции подозреваемый задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», — говорится в сообщении.

По данным следствия, перестрелка произошла вечером 14 мая в городе Ардон. Подозреваемый начал стрелять из огнестрельного оружия в трех местных жителей. После этого мужчина скрылся.

В СК добавили, что в результате инцидента потерпевших доставили в больницу. Один из них получил травмы, несовместимые с жизнью, отметили в ведомстве.

15 мая Telegram-канал Mash Gor сообщал, что причиной стрельбы в городе Ардоне Северной Осетии может быть кровная месть. По его информации, нападавших было несколько. Сразу после стрельбы они уехали, а машину сожгли в поле. На месте ЧП нашли стреляные гильзы калибра 7,62.

Ранее российский предприниматель устроил стрельбу в своем ночном клубе.