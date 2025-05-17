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Европейским лидерам не понравилось отношение Трампа к России

FT: Европе не стоит верить, что Трамп изменит свое отношение к России
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Kent Nishimura

Лидерам европейских стран не стоит надеяться, что им удастся убедить президента США Дональда Трампа изменить свое отношение к России. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT).

Высокопоставленный европейский чиновник на условиях анонимности заявил изданию, что европейские лидеры «просто капают ему на мозги». Таким образом он прокомментировал угрозы в адрес Москвы со стороны глав Франции, Германии, Британии и Польши.

Авторы публикации подчеркивают, что в Белом доме столь агрессивная риторика Европы в отношении России не находит отклика.

До этого немецкая газета Zeit писала, что президент Украины Владимир Зеленский боится, что США откажутся быть посредниками в переговорах с Россией.

Немецкая газета Berliner Zeitung писала, что Россия продемонстрировала преимущество на переговорах в Турции и у президента Украины Владимира Зеленского осталось мало времени.

Ранее Мирошник высказался о возможной встрече Путина с Зеленским.

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