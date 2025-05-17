17 мая — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Праздники в России и мире 17 мая
- Всемирный день электросвязи и информационного общества
17 мая 1865 года в Париже после долгих переговоров было подписано первое международное телеграфное соглашение и основан Международный телеграфный союз. Именно это событие легло в основу праздника под названием Всемирный день электросвязи и информационного общества. Памятный день был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2006 году и сегодня отмечается как профессиональный праздник всех специалистов, занятых в сфере информационных технологий. Также в этот день напоминают о важности преодоления «цифрового разрыва» в разных странах мира.
- День рождения Интернета
В календаре несколько «дней рождения» интернета, приуроченных к разным событиям. Одно из них произошло 17 мая 1991 года: в этот день был утвержден единый стандарт интернет-страниц Всемирной сети — wwwWorld Wide Web. Ранее в мире существовала только электронная почта, новостные рассылки и перекачка файлов. В том же году стало распространяться понятие «всемирная паутина», начали появляться веб-серверы, веб-страницы и веб-сайты.
- Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией
Гипертония — серьезное заболевание, которое называют «тихим убийцей». В обществе принято считать высокое давление уделом пожилых людей, но это ошибочное мнение. В XXI веке гипертония помолодела. Коварство заболевания проявляется в том, что его первые сигналы часто остаются незамеченными. Головные боли, тревожность, усталость люди списывают на интенсивный ритм жизни. Вовремя «поймать» заболевание и контролировать его помогут регулярное измерение давления и профосмотры. Чтобы люди получили больше информации о заболевании и его профилактике, врачебные организации в этот день проводят акции для пациентов.
- Международный день пульмонолога
17 мая поздравления с профессиональным праздником принимают врачи-пульмонологи — специалисты по лечению заболеваний органов дыхания. Именно они оказывают помощь больным с бронхиальной астмой, хроническими обструктивными болезнями легких и другими опасными болезнями. Пульмонологи первыми приняли на себя удар пандемии коронавируса.
Врачи в этот день напоминают о важности своевременного обследования органов дыхания: как минимум регулярно проходите профилактические осмотры.
- Акция «Ночь музеев»
Ночь музеев ― ежегодная акция, приуроченная к Международному дню музеев, который отмечается 18 мая. Ее изюминка в том, что двери музеев, галерей, выставочных залов открываются для посетителей вечером 17 мая.
Благодаря этой акции можно совершенно бесплатно посетить культурные жемчужины Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других городов.
- День промышленного альпиниста
Хотя высотные работы проводились и в давние времена, в России официальное описание профессии «Промышленный альпинист» появилось только в 2001 году в постановлении Министерства труда и социального развития РФ. Произошло это 17 мая. С тех пор этот день считают своим праздником все российские промышленные альпинисты.
Представители этой профессии выполняют сложные работы на высоте: монтаж конструкций, ремонт зданий, мойку окон. Праздник – хорошая возможность отметить их мастерство и профессионализм, требующие физической подготовки и знания техники безопасности.
- День калмыцкого чая
Ежегодно в третью субботу мая в Калмыкии отмечают День чая. Праздник, направленный на сохранение и возрождение калмыцких народных традиций, появился в 2011 году по решению народного хурала республики.
В этот день проводятся особенные чайные церемонии. Калмыцкий чай ни с чем не сравним — его заваривают с молоком и специями, добавляют мускатный орех, лавровый лист, соль.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 17 мая в других странах
День военно-морского флота — Аргентина. В стране 17 мая вспоминают события 1814 года, когда аргентинские корабли одержали победу над испанским флотом в битве при Монтевидео в ходе войны за независимость.
День святости семьи и уважения к родителям — Грузия. Праздник появился в 2014 году благодаря Католикосу-Патриарху Грузии Илие II. Главное событие этого дня — молебен в тбилисском соборе Кашвети и торжественное шествие к собору Святой Троицы.
День грецкого ореха — США. В 1958 году президент США поддержал предложение сельхозпроизводителей учредить отдельный праздник в честь грецкого ореха. В этот день диетологи напоминают о пользе этого продукта для организма, а кафе предлагают посетителям особые блюда.
День галисийской литературы — Испания. Праздник отмечается в регионе Галисия. Он появился в 1963 году — через сто лет после выпуска первого сборника стихов известной писательницы Росалии де Кастро. Дата напоминает о важности сохранения галисийского диалекта.
День освобождения — Демократическая Республика Конго. 17 мая 1997 года в стране произошел государственный переворот, в результате которого был свергнут режим правления диктатора Мобуту Сесе Секо. Этот день в стране — официальный выходной.
Религиозные праздники 17 мая
- День памяти мученицы Пелагии Тарсийской
Святая Пелагея родилась в Малой Азии в семье состоятельных родителей-язычников. Девушка отличалась невероятной красотой, острым умом. Ее полюбил сын императора Диоклетиана и послал к ней сватов. Однако Пелагея ответила отказом, так как уверовала во Христа и пожелала посвятить Ему свою жизнь. После принятия крещения она попыталась донести веру Христовую и до матери. Но та, разъяренная отказом дочери от замужества, сообщила ее жениху о том, что его избранница — христианка.
Молодой человек искренне любил Пелагею, видел твердость ее характера и понимал, что она не отступит от христианства. Понимая, что ее обрекут на смерть, он наложил на себя руки. Это лишь еще сильнее озлобило мать девушки, и она передала дочь в руки императора для суда. Увидев Пелагею, Диоклетиан пленился ее красотой и захотел жениться на ней. Но и тут христианка ответила отказом. За такое упорство девушку подвергли страшным мучениям, казнив в чреве раскаленного медного быка. Останки мученицы епископ Клинон захоронил на вершине холма. Впоследствии здесь воздвигли церковь.
- День Иконы Богородицы «Старорусская»
Эту икону привезли в Старую Руссугород в Новгородской области греки из Ольвиополя на заре христианства на Руси. Здесь икона находилась до XVII века, затем ее перенесли в город Тихвин — для избавления от моровой язвы. В 1768 году святыню вернули обратно в Старую Руссу. Во время Великой Отечественной войны чудесный образ был утрачен, сохранились лишь списки.
Народные праздники и приметы 17 мая
- Пелагея Заступница
В этот день на Руси вспоминали мученицу Пелагию Тарсийскую. Святая считалась покровительницей невинных девиц и всех, кого несправедливо обидели.
Крестьяне на Пелагею проводили вечером специальный обряд для защиты огорода. Для этого треснувший горшок с крапивой помещали посреди центральной грядки. Люди верили, что при виде такого горшка разбегутся не только вредители, но и любые враги и завистники. Также на Пелагею было принято делать заготовки для ложек — баклуши.
- Приметы
Если журавли вьют гнездо на самой макушке дерева — лето будет холодным и дождливым.
Много майских жуков — к засухе.
Весь день идет ливень — жди урожайного года.
Воробьи ведут себя беспокойно — к ветреной погоде.
На кустах терна распустились цветы — весь май будет холодным.
Какие исторические события произошли 17 мая
- 1497 год — Васко да Гама приплыл к берегам Индии.
- 1642 год — основан город Монреаль.
- 1727 год — на русский престол вступил Петр II, малолетний внук Петра Великого.
- 1792 год — 24 брокера, прятавшиеся от палящего солнца в тени раскидистого дерева, основали Нью-Йоркскую фондовую биржу. Сегодня на этом месте расположена Уолл-стрит.
- 1861 год — первое в мире туристическое бюро организовало поездку группы из Лондона в Париж.
- 1866 год — основано Русское техническое общество.
- 1887 год — началась первая стачка шахтеров Донбасса.
- 1929 год — в Филадельфии поймали главу торговцев контрабандными спиртными напитками Аль Капоне.
- 1940 год — фашистские войска захватили столицу Бельгии Брюссель.
- 1954 год — Верховный суд США объявил незаконной расовую сегрегацию в школах.
- 1959 год — на Кубе начали раздавать землю крестьянам.
- 1980 год — в США на экраны кинотеатров вышел фильм «Звездные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар».
- 2009 год — вышла первая версия компьютерной игры Minecraft, ставшей одной из самых популярных в мире.
Дни рождения и юбилеи 17 мая
- В 1749 году родился Эдвард Дженнер — английский врач, создатель вакцины против оспы.
- В 1820 году родился Сергей Соловьев — русский историк, автор «Истории России с древнейших времен».
- В 1897 году родился Одд Хассель — норвежский физикохимик, один из основоположников конформационного анализа, лауреат Нобелевской премии по химии.
- В 1904 году родился Жан Габен — французский актер театра и кино, лауреат премии «Сезар».
- В 1941 году родилась Елизавета Никищихина — актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР.
- В 1946 году родилась Галина Старовойтова — советский и российский политик, лидер движения «Демократическая Россия».
- В 1950 году родилась Валерия Новодворская — советский и российский политик, публицист, диссидентка.
Кто отмечает дни рождения
- 79 лет исполняется Удо Линденбергу — немецкому рок-певцу, писателю и художнику.
- 72 года исполняется Касыму-Жомарту Токаеву — президенту Казахстана.
- 55 лет исполняется Анжелике Агурбаш — белорусской и российской певице, актрисе, модели.
- 45 лет исполняется Ксении Новиковой — российской певице, солистке группы «Блестящие».