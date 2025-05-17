17 мая — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

17 мая свой профессиональный праздник отмечают пульмонологи и промышленные альпинисты. Во всем мире проходит акция «Ночь музеев», посетителей приглашают бесплатно побывать на экспозициях, в галереях, выставочных залах. Свой неофициальный день рождения отмечает сегодня интернет. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 17 мая и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 17 мая

Всемирный день электросвязи и информационного общества

17 мая 1865 года в Париже после долгих переговоров было подписано первое международное телеграфное соглашение и основан Международный телеграфный союз. Именно это событие легло в основу праздника под названием Всемирный день электросвязи и информационного общества. Памятный день был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2006 году и сегодня отмечается как профессиональный праздник всех специалистов, занятых в сфере информационных технологий. Также в этот день напоминают о важности преодоления «цифрового разрыва» в разных странах мира.

День рождения Интернета

В календаре несколько «дней рождения» интернета, приуроченных к разным событиям. Одно из них произошло 17 мая 1991 года: в этот день был утвержден единый стандарт интернет-страниц Всемирной сети — wwwWorld Wide Web. Ранее в мире существовала только электронная почта, новостные рассылки и перекачка файлов. В том же году стало распространяться понятие «всемирная паутина», начали появляться веб-серверы, веб-страницы и веб-сайты.

close GaudiLab/Shutterstock/FOTODOM

Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией

Гипертония — серьезное заболевание, которое называют «тихим убийцей». В обществе принято считать высокое давление уделом пожилых людей, но это ошибочное мнение. В XXI веке гипертония помолодела. Коварство заболевания проявляется в том, что его первые сигналы часто остаются незамеченными. Головные боли, тревожность, усталость люди списывают на интенсивный ритм жизни. Вовремя «поймать» заболевание и контролировать его помогут регулярное измерение давления и профосмотры. Чтобы люди получили больше информации о заболевании и его профилактике, врачебные организации в этот день проводят акции для пациентов.

Международный день пульмонолога

17 мая поздравления с профессиональным праздником принимают врачи-пульмонологи — специалисты по лечению заболеваний органов дыхания. Именно они оказывают помощь больным с бронхиальной астмой, хроническими обструктивными болезнями легких и другими опасными болезнями. Пульмонологи первыми приняли на себя удар пандемии коронавируса.

Врачи в этот день напоминают о важности своевременного обследования органов дыхания: как минимум регулярно проходите профилактические осмотры.

Акция «Ночь музеев»

Ночь музеев ― ежегодная акция, приуроченная к Международному дню музеев, который отмечается 18 мая. Ее изюминка в том, что двери музеев, галерей, выставочных залов открываются для посетителей вечером 17 мая.

Благодаря этой акции можно совершенно бесплатно посетить культурные жемчужины Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других городов.

День промышленного альпиниста

Хотя высотные работы проводились и в давние времена, в России официальное описание профессии «Промышленный альпинист» появилось только в 2001 году в постановлении Министерства труда и социального развития РФ. Произошло это 17 мая. С тех пор этот день считают своим праздником все российские промышленные альпинисты.

Представители этой профессии выполняют сложные работы на высоте: монтаж конструкций, ремонт зданий, мойку окон. Праздник – хорошая возможность отметить их мастерство и профессионализм, требующие физической подготовки и знания техники безопасности.

День калмыцкого чая

Ежегодно в третью субботу мая в Калмыкии отмечают День чая. Праздник, направленный на сохранение и возрождение калмыцких народных традиций, появился в 2011 году по решению народного хурала республики.

В этот день проводятся особенные чайные церемонии. Калмыцкий чай ни с чем не сравним — его заваривают с молоком и специями, добавляют мускатный орех, лавровый лист, соль.

close Alman Narmaeva/Shutterstock/FOTODOM

Какие праздники и памятные даты отмечаются 17 мая в других странах

День военно-морского флота — Аргентина. В стране 17 мая вспоминают события 1814 года, когда аргентинские корабли одержали победу над испанским флотом в битве при Монтевидео в ходе войны за независимость.

День святости семьи и уважения к родителям — Грузия. Праздник появился в 2014 году благодаря Католикосу-Патриарху Грузии Илие II. Главное событие этого дня — молебен в тбилисском соборе Кашвети и торжественное шествие к собору Святой Троицы.

День грецкого ореха — США. В 1958 году президент США поддержал предложение сельхозпроизводителей учредить отдельный праздник в честь грецкого ореха. В этот день диетологи напоминают о пользе этого продукта для организма, а кафе предлагают посетителям особые блюда.

День галисийской литературы — Испания. Праздник отмечается в регионе Галисия. Он появился в 1963 году — через сто лет после выпуска первого сборника стихов известной писательницы Росалии де Кастро. Дата напоминает о важности сохранения галисийского диалекта.

День освобождения — Демократическая Республика Конго. 17 мая 1997 года в стране произошел государственный переворот, в результате которого был свергнут режим правления диктатора Мобуту Сесе Секо. Этот день в стране — официальный выходной.

Религиозные праздники 17 мая

День памяти мученицы Пелагии Тарсийской

Святая Пелагея родилась в Малой Азии в семье состоятельных родителей-язычников. Девушка отличалась невероятной красотой, острым умом. Ее полюбил сын императора Диоклетиана и послал к ней сватов. Однако Пелагея ответила отказом, так как уверовала во Христа и пожелала посвятить Ему свою жизнь. После принятия крещения она попыталась донести веру Христовую и до матери. Но та, разъяренная отказом дочери от замужества, сообщила ее жениху о том, что его избранница — христианка.

Молодой человек искренне любил Пелагею, видел твердость ее характера и понимал, что она не отступит от христианства. Понимая, что ее обрекут на смерть, он наложил на себя руки. Это лишь еще сильнее озлобило мать девушки, и она передала дочь в руки императора для суда. Увидев Пелагею, Диоклетиан пленился ее красотой и захотел жениться на ней. Но и тут христианка ответила отказом. За такое упорство девушку подвергли страшным мучениям, казнив в чреве раскаленного медного быка. Останки мученицы епископ Клинон захоронил на вершине холма. Впоследствии здесь воздвигли церковь.

День Иконы Богородицы «Старорусская»

Эту икону привезли в Старую Руссугород в Новгородской области греки из Ольвиополя на заре христианства на Руси. Здесь икона находилась до XVII века, затем ее перенесли в город Тихвин — для избавления от моровой язвы. В 1768 году святыню вернули обратно в Старую Руссу. Во время Великой Отечественной войны чудесный образ был утрачен, сохранились лишь списки.

Православная церковь 17 мая чтит память: • преподобных Никиты (Нифонта), Кирилла, Никифора, Климента и Исаакия, братьев Алфановых (Сокольницких) в Новгороде;

• священномученика Еразма, епископа Формийского;

• священномученика Альвиана, епископа Анейского, и учеников его;

• священномученика. Сильвана, епископа Газского, и с ним 40 мучеников;

• Собора новомучеников, в Бутове пострадавших;

• священномученика Иоанна Васильева, пресвитера; священномученика Николая Тохтуева, диакона.

close Илья Тимин/РИА Новости

Народные праздники и приметы 17 мая

Пелагея Заступница

В этот день на Руси вспоминали мученицу Пелагию Тарсийскую. Святая считалась покровительницей невинных девиц и всех, кого несправедливо обидели.

Крестьяне на Пелагею проводили вечером специальный обряд для защиты огорода. Для этого треснувший горшок с крапивой помещали посреди центральной грядки. Люди верили, что при виде такого горшка разбегутся не только вредители, но и любые враги и завистники. Также на Пелагею было принято делать заготовки для ложек — баклуши.

Приметы

Если журавли вьют гнездо на самой макушке дерева — лето будет холодным и дождливым.

Много майских жуков — к засухе.

Весь день идет ливень — жди урожайного года.

Воробьи ведут себя беспокойно — к ветреной погоде.

На кустах терна распустились цветы — весь май будет холодным.

Какие исторические события произошли 17 мая

1497 год — Васко да Гама приплыл к берегам Индии.



— Васко да Гама приплыл к берегам Индии. 1642 год — основан город Монреаль.



— основан город Монреаль. 1727 год — на русский престол вступил Петр II, малолетний внук Петра Великого.



— на русский престол вступил Петр II, малолетний внук Петра Великого. 1792 год — 24 брокера, прятавшиеся от палящего солнца в тени раскидистого дерева, основали Нью-Йоркскую фондовую биржу. Сегодня на этом месте расположена Уолл-стрит.



— 24 брокера, прятавшиеся от палящего солнца в тени раскидистого дерева, основали Нью-Йоркскую фондовую биржу. Сегодня на этом месте расположена Уолл-стрит. 1861 год — первое в мире туристическое бюро организовало поездку группы из Лондона в Париж.



— первое в мире туристическое бюро организовало поездку группы из Лондона в Париж. 1866 год — основано Русское техническое общество.



— основано Русское техническое общество. 1887 год — началась первая стачка шахтеров Донбасса.



— началась первая стачка шахтеров Донбасса. 1929 год — в Филадельфии поймали главу торговцев контрабандными спиртными напитками Аль Капоне.



— в Филадельфии поймали главу торговцев контрабандными спиртными напитками Аль Капоне. 1940 год — фашистские войска захватили столицу Бельгии Брюссель.



— фашистские войска захватили столицу Бельгии Брюссель. 1954 год — Верховный суд США объявил незаконной расовую сегрегацию в школах.



— Верховный суд США объявил незаконной расовую сегрегацию в школах. 1959 год — на Кубе начали раздавать землю крестьянам.



— на Кубе начали раздавать землю крестьянам. 1980 год — в США на экраны кинотеатров вышел фильм «Звездные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар».



— в США на экраны кинотеатров вышел фильм «Звездные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар». 2009 год — вышла первая версия компьютерной игры Minecraft, ставшей одной из самых популярных в мире.

«Четвертое мая да пребудет с тобой». В каком порядке смотреть «Звездные войны» Сегодня, 4 мая, неофициально отмечается день «Звездных войн». За 47 лет своего... 04 мая 18:42

Дни рождения и юбилеи 17 мая

В 1749 году родился Эдвард Дженнер — английский врач, создатель вакцины против оспы.



— английский врач, создатель вакцины против оспы. В 1820 году родился Сергей Соловьев — русский историк, автор «Истории России с древнейших времен».



— русский историк, автор «Истории России с древнейших времен». В 1897 году родился Одд Хассель — норвежский физикохимик, один из основоположников конформационного анализа, лауреат Нобелевской премии по химии.



— норвежский физикохимик, один из основоположников конформационного анализа, лауреат Нобелевской премии по химии. В 1904 году родился Жан Габен — французский актер театра и кино, лауреат премии «Сезар».



— французский актер театра и кино, лауреат премии «Сезар». В 1941 году родилась Елизавета Никищихина — актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР.



— актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР. В 1946 году родилась Галина Старовойтова — советский и российский политик, лидер движения «Демократическая Россия».



— советский и российский политик, лидер движения «Демократическая Россия». В 1950 году родилась Валерия Новодворская — советский и российский политик, публицист, диссидентка.

Кто отмечает дни рождения