Учись, смотри, путешествуй офлайн: пять сервисов, которые работают без интернета

В современном мире мобильный интернет есть почти везде, но бывают ситуации, когда связь пропадает. И часто это происходит не в самый неподходящий момент: в метро, за городом, в заграничной поездке или просто из-за проблем с оператором. К счастью, многие сервисы позволяют заранее загружать контент и пользоваться им без доступа к сети. В этой подборке — полезные инструменты, которые помогут вам читать статьи, смотреть видео, слушать музыку и ориентироваться на местности абсолютно без интернета.

База знаний

Одним из самых полезных офлайн-инструментов можно считать Kiwix. Это уникальная программа, дающая доступ к огромным массивам знаний без подключения к сети. С ее помощью можно офлайн просматривать «Википедию» на русском или других языках, коллекцию TED-лекций с текстовыми расшифровками, учебные материалы и даже базу знаний для программистов Stack Overflow. Это приложение можно скачать практически на любой компьютер или смартфон. Достаточно лишь загрузить нужные ZIM-архивы с официального сайта или через само приложение, и вся информация будет под рукой в любой момент, независимо от наличия интернета. Такой сервис будет полезен студентам и тем, кто часто путешествует и остается без связи.

Важные вкладки

Для тех, кто держит открытыми полезные вкладки в интернете, незаменимым помощником станет Яндекс Браузер с его функцией автосохранения контента. Мобильная версия браузера в фоновом режиме сохраняет просмотренные страницы, позволяя возвращаться к ним даже при потере соединения. В случае перебоев со связью Яндекс Браузер предложит вернуться к недавно открытым фоновым вкладкам. Это избавляет от необходимости вручную сохранять каждую интересную страницу и гарантирует, что важная информация не пропадет при внезапной потере связи.

Офлайн-карты

Иметь надежное приложение с офлайн-картами под рукой стоит каждому — на случай проблем с навигацией в городе или заграничных поездок, когда не хочется оплачивать мобильную связь. Такие сервисы, как Яндекс Карты и 2ГИС, позволяют заранее загружать подробные карты целых городов и регионов. В Яндекс Картах достаточно выбрать в меню «Офлайн-карты» нужный город или регион, после чего можно будет искать адреса и прокладывать маршруты без интернета. 2ГИС предлагает аналогичный функционал. При подключении к интернету эти приложения регулярно обновляют офлайн-карты, чтобы вся информация о дорогах и инфраструктуре оставалась актуальной.

Видео из соцсетей

Когда нужно сохранить видео из социальных сетей для просмотра без интернета, на помощь приходит простой, но мощный инструмент — Cobalt. Этот онлайн-сервис позволяет загружать ролики со всех популярных платформ: YouTube, TikTok, VK, Twitter и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Пользоваться им предельно просто: достаточно зайти на сайт cobalt.tools, вставить ссылку на видео и выбрать желаемый формат — можно скачать как видеофайл, так и отдельно аудиодорожку в MP3. Сервис не перегружен рекламой и не накладывает ограничений на скачивание, что делает его одним из лучших решений на случай, если нужно сохранить себе несколько видео в дорогу.

Фильмы и музыка

Скачивать кино и музыку также можно через стриминговые сервисы. Фильмы и сериалы можно загружать через Кинопоиск, Kion, «Иви», Wink и Start. В музыкальных сервисах, таких как «Звук», Яндекс Музыка и VK Музыка, доступна загрузка как отдельных треков, так и целых плейлистов. Достаточно найти нужный фильм или композицию, нажать кнопку загрузки, и контент появится в специальном разделе для офлайн-прослушивания и просмотра. Это не только экономит мобильный трафик, но и гарантирует доступ к любимым развлечениям в любой ситуации.

Таким образом, эти сервисы помогут уменьшить зависимость от стабильного онлайн-подключения. С их помощью можно продолжать учиться, работать и отдыхать даже в условиях отсутствия связи. Главное — или заранее позаботиться о загрузке нужного контента, или полагаться на сервисы, которые автоматически кэшируют информацию. Так можно быть уверенным, что необходимая информация, карты и развлечения всегда будут под рукой, вне зависимости от качества мобильного сигнала. Главное — не забыть зарядить устройство.