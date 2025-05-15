От чего девушки в 18 лет «отдыхают» в наливайках?

История из Перми, где юная девушка погибла на заборе, обрастает все большими странностями. С одной стороны, вроде как и впрямь нет оснований не верить, что она не была изнасилована и повешена на копьях. С другой — оказалось, что в этой «наливайке», у которой плохая репутация, есть второй этаж с выходом на крышу, оттуда можно выкинуть тело в окно или можно оттуда выбраться, если, к примеру, девушку потащили в «нумера». Хотелось бы, конечно, полностью прозрачного расследования.

А пока я предлагаю поговорить о другом. О промилле. Мне лично это слово кажется в той драме самым важным.

Во-первых, названное министерством здравоохранения Пермского края содержание в крови 18-летней девушки 5,8 промилле алкоголя звучит фантастически. Мне в этом видится ошибка или какой-то тайный умысел эксперта, который, быть может, хотел передать обществу некий сигнал. Ну или и впрямь столько было в крови алкоголя. Следовательно, девушка на спор влила в себя несколько бутылок водки или в нее влили. И при этом сразу она оказалась на заборе, до того, как алкоголь всосался, потому что если бы она выпила столько водки и подождала, наверное, уже бы ни до какого забора не доползла.

Но оставим вопрос о числе промилле. Мне лично хватает и свидетельств очевидцев. Они разные. Кто-то говорит, что девушка с подругой пришли в бар пьяные с полутора литрами пива, чтобы сходить в туалет. Другие утверждают, что девушки «отдыхали» в баре. Одна из деревни приехала в город. В армии служит любимый.

Знаете, что меня в этих фабулах неприятно удивило? Когда я в соцсетях написала, что, безотносительно причины смерти, неплохо бы обсудить сам факт нахождения 18-летней девушки в пьяном виде в «наливайке», которую держат мигранты на окраине лесополосы, то меня в ответ обозвали… да как только не обозвали! И тупорылой, и пропагандистской.

Хотя какие же это пропагандисты станут акцентировать внимание на факте, что юная девушка «отдыхала» в наливайке?

Ну и аргументы а-ля «пьяная тоже имела право на безопасность» тут неуместны. Разве спорим? Безусловно. Я вот один раз из спортзала в полночь возвращалась, в сорок лет и трезвая, так на меня чуть не напали.

Никто не говорит, что «сама виновата». Речь о нормализации факта появления тяжело пьяной юной девушки в «наливайке».

Вообще-то, отдых для 18-летней девушки экстравагантный, однако у нас потихоньку стерлись нормы. Матерки на улицах и даже в школах, в том числе от юных девушек. Стоят на крыльце гимназии в 12 лет — мат-перемат. В фитнес-клубе школьницы и школьники разговаривают друг с другом матерками. Питие в наливайках, хождение с «полторахой» для девушки 18 лет тоже стало нормальным. Даже всякие русские общины, многонационалы и северные человеки написали: «Девушка отдыхала с подругой в баре». То есть в 18 лет в дешевой забегаловке на краю леса напиваться до неохватных умом промилле — это вариант нормы? И даже консервативные активисты, которые вовсю радеют за демографию и кошмарят из-за абортов гинекологов, переживают о вымирании русских, не видят ничего необычного?

У нас стали меньше пить, особенно молодежь. Но изменилась структура потребления и портрет потребителей. Как будто исчезла прослойка середнячков. Раньше была узкая группа приличных детей, которые не шарились с пивом по подъездам. Была очень небольшая прослойка маргиналов, которые часто уже имели фетальный синдром. Они же нюхали клей, в подъездах годами торчали. Большинство же были — просто такие любители время от времени выпить с друзьями на вечеринке или в подъезде.

Сейчас есть два лагеря: большой, в котором молодежь не пьет вообще, и меньше, где люди ночью в 18 лет «отдыхают» в наливайках. Физически за счет увеличения абсолютного числа трезвенников алкоголя выпивается меньше, но зато на каждую пьющую единицу получается больше. Таких данных, увы, нет, можно очень осторожно лишь косвенно подтвердить это статистикой, однако и тут я признаю, что сделать этого не смогла. Но, как говорится, я так чувствую. Выпивание стало уделом резко маргинального меньшинства, при этом почему-то табу с такого досуга снято, а большинство разрослось: исчезла группа мало пьющих. И так — во всех поколениях. Вспомните «Мистер Сидр»: сколько людей на волне шока от отравлений признались, что ходят по вечерам в «наливайки» за бормотухой? Были среди них пиар-менеджеры, культурные обозреватели…

Сегодня молодежь или не пьет вообще, или нажирается до потери лица.

Чудные стали дела: большинство не пьет, но и не осуждает резко пьющих. Потому что это стало нормой, частью ландшафта. Вроде заставляют теперь в публичных местах бутылки прятать. И прячут! Но в 90-е я школьниц с бутылками помню реже, чем сегодня ходят с пакетиками.

Да, и в моей юности были такие, кто напивался. Пили в подъездах, на лавках. Но это были те же дети, повторяю, что нюхали клей! У моей двоюродной сестры была такая компания. Спальный район. После школы компаниями ходят по подъездам. Собирались в каком-то подвале, неизвестно кем и для чего снятым. Пили непонятное пойло из коробок, по праздникам — водку с соком. Клей нюхали. Курили лет с тринадцати. Сейчас всем за сорок: непонятно, кто чем занят, все с горем пополам наполучали дипломов в заочных шаражках — заочные какие-то менеджеры, маркетологи. Все выживают.

Я несколько раз была в их компаниях. Чувствовала себя неуютно.

Соседка у нас жила в доме, с подружками лет с двенадцати пили и курили. Спустя много лет я их встретила: одна — кондуктор, другая — ждуля. Смотрю на них с грустью, а они мне гордо говорят: «Мы тебя в свою компанию не принимали!».

Ну, вообще-то я сама не ходила. Как-то соображала. Мне оказалось неинтересно. Я и курить начала в 19 лет. Через десять лет бросила. Считаю страшной ошибкой. А закурила с той же кузиной, которая сама в университет поступить не смогла, но меня и еще более младшую сестру развлекала алкоголем и сигаретами!

Сейчас слышу: что такого, с кем не бывает, все в юности пили и стали успешными людьми. Нет, не все! Из моих знакомых, кто в этом возрасте пил, никто не стал успешным человеком. Одна читательница написала мне: разные бывают дети, в 18 лет — в «наливайках», в 19 — в МГУ.

Да бросьте! Я лично таких не встречала. Судьба этих молодых, которые пьют сегодня, будет в лучшем случае такой же, как у пьющих подростков в 90-е. И даже хуже, потому что тогда пьющее меньшинство, вырастая, конкурировало за жизнь под солнцем с мало пьющим большинством. Нынешние пьющие юноши и девушки будут вынуждены состязаться за жизненные блага с абсолютно трезвыми ровесниками, которые составляют подавляющее большинство новых поколений. И можно точно сказать, что подросток, берущий сегодня в руки стакан или покупающий закладку, обрекает себя на маргинальное будущее: в мире трезвого большинства для него достойных возможностей не отыщется.

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