На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, в каких сферах упадут зарплаты в ближайшее время

Эксперт Быханов спрогнозировал снижение зарплат в IT и маркетинге
close
Depositphotos

Управляющий партнер рекрутинговой компании CORNERSTONE Владислав Быханов в беседе с «Газетой.Ru«объяснил, почему у айтишников рост зарплат замедлился и предположил, что по многим позициям в сфере IT зарплаты могут пойти вниз. В лучшем случае — останутся на прежнем уровне. Это связано с тем, что многие проекты сворачиваются, и развитие искусственного интеллекта скоро заменит многих разработчиков, аналитиков и тестировщиков.

«Большие сокращения IT-персонала и оптимизация бюджета не способствуют росту зарплат для IT-сектора. Исторически рынок зарплат IT-специалистов был перегрет, сейчас происходит его переоценка и возврат к справедливым значениям», — объяснил он.

Высокий порог инвестиций, незрелость общих бизнес-процессов и IT-инфраструктуры являются главными ограничителями для реализации проектов по цифровизации и роботизации. Вместе с тем четко прослеживается тенденция к тому, что компании в 2025 году пересмотрели свои стратегии развития, переходя от экстенсивного подхода к интенсивному.

«Это означает ориентированность на оптимизацию операционной работы, замену ручного труда роботизированными технологиями везде, где это экономически оправдано и позволяет снижать зависимость от линейного персонала. Компании фокусируются на технологиях, способных обеспечить гибкую настройку процессов — будь то ассортимент, срочность заказов, объемы производства или параметры логистики. В приоритете — цифровые решения, охватывающие весь цикл: от планирования до исполнения. Это системы управления производством, складами и транспортом, которые позволяют автоматизировать процессы без участия человека при заданном уровне сервиса и операционных расходов. Роботизация трудоемких процессов позволяет высвободить от 30 до 70% линейного персонала», — заявил он.

Что касается сферы логистики, с выходом на рынок роботов-доставщиков мы снимаем зависимость и от курьеров, дефицит которых мы фиксировали еще шесть месяцев назад, отметил эксперт. А если робототехника придет и на машиностроительные заводы, то нехватка людей в обрабатывающей промышленности тоже сократится.

«Сейчас по-прежнему сложная ситуация на рынке труда — люди с физически тяжелой работой (производство, склады) обходятся бизнесу с каждым годом все дороже и дороже. И бизнес постоянно находится в стрессовом состоянии и зависимости от линейного персонала «вышел/не вышел», — сказал эксперт.

Маркетологов тоже может ждать снижение доходов, активного набора клиентов в этом направлении ждать пока не стоит — нужно работать с существующими.

«Хорошо себя чувствуют в плане доходов юристы, экономисты, финансовые аналитики, врачи, механики, инженеры-робототехники, конструкторы станков ЧПУ», — резюмировал он.

Ранее выяснилось, что больше половины россиян уверены в своей высокой производительности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами