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Джорджеску рассказал, какими должны быть отношения между Румынией и РФ

Джорджеску: Румыния не должна иметь отношений фронды с Россией
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Depositphotos

Румыния не должна быть в «отношениях фронды» с Россией. Об этом заявил бывший кандидат в президенты страны Кэлин Джорджеску в интервью телеканалу Realitatea Plus.

«У нас есть Китай, Россия, Бразилия, это бесспорно. Не нужно обязательно что-то делать, но нельзя себе представить отношения фронды или неколлегиальные отношения [с этими странами], в этом мире нужно минимальное уважение, ведь у нас одна планета», — сказал политик, отвечая на вопрос, какой будет внешняя политика Румынии, если президентом страны станет лидер Альянса за объединение румын Джордже Симион.

Джорджеску добавил, что для Румынии США должны быть на первом месте. По его словам, Штаты являются «единственной защитой» и партнером страны в любой ситуации.

9 мая Конституционный суд Румынии утвердил результат первого тура выборов президента. Во второй тур вышли Симион и независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан. В первом туре лидер Альянса за объединение румын набрал около 40,96% голосов, его оппонент в два раза меньше — 20,27%.

Ранее Джорджеску не смог оспорить запрет на участие в выборах президента Румынии.

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