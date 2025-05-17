Зеленского одной фразой высмеяли из-за фото в Албании

Боуз высмеял встречу Зеленского с Макроном, Стармером, Мерцем и Туском в Албании

Украинский лидер Владимир Зеленский на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в столице Албании Тиране 16 мая встретился с европейскими лидерами, фото с мероприятия представляет собой «коалицию нежелающих». Так на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) высмеял саммит ирландский журналист Чей Боуз.

«Коалиция нежелающих встретиться с реальностью», — подчеркнул он, комментируя фотографию со встречи Зеленского с европейскими лидерами.

16 мая на фоне ЕПС Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, британский премьер Кир Стармер и премьер-министр Польши Дональд Туск позвонили президенту США Дональду Трампу, чтобы обсудить переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле.

ЕПС — форум, созданный по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона в мае 2022 года, который обединяет как страны — члены ЕС, так и страны-кандидаты, а также государства, ассоциирующие свое будущее с Европой. В мероприятиях ЕПС участвуют Великобритания, Азербайджан, Исландия, Украина и Молдова, Турция, Грузия и Армения. Кроме того, гостями форума становятся представители НАТО и структур Европейского союза.

Ранее в Албании на саммите ЕПС показали европейских лидеров в образе детей.