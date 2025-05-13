Кто на самом деле будет платить новый налог за бездельников?

Повестка все интереснее, все невероятнее. Предложили ввести налог на неработающих. А чего они? Не трудятся, а общими благами пользуются. Непорядок. Не работают — значит, могут себе позволить. Вот и пусть тогда делятся с государством. Инициативу выдвинул профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. И в инициативе этой удивительно все.

В первую очередь, изумляет, конечно, само сочетание «НДФЛ на неработающих». Налог на доход для людей… без доходов. Это вообще как? А говорят именно о нем, о каком-нибудь условном, фиксированном, нормативном, но НДФЛ. Про вносы в страховые фонды тоже вспоминают, и в этом ладно — есть хоть какая-то логика, но в основном-то упирают на НДФЛ. Брать его, правда, предлагают с неких «обеспеченных россиян», «профессиональных бездельников». Но и тут куча вопросов. Начиная с того, как собираются определять обеспеченность неработающих, и заканчивая тем, на каких все же основаниях можно вот так запросто взять и обложить кого-то данью. Отнять и поделить — так себе принцип. Мы это уже проходили. А уж отнимать у того, кто сам ничего не имеет, — так и вовсе фантастика.

Нам, впрочем, пытаются объяснить логику. Если человек не работает, то ведь живет же он на что-то? А если еще и хорошо живет, то нельзя ведь это просто так оставить? А кто живет хорошо? Отвечают, что это дети богатых родителей, домохозяйки при состоятельных мужьях. Вот это дела, конечно. И плевать, что дети могут учиться, видимо. А с домохозяйками и вовсе смешно: еще недавно им зарплату из бюджета страны предлагали выплачивать. Ой, забыла, это о бедных домохозяйках шла речь, а тут буржуи какие-то. Но, позвольте, ведь тогда налог по факту будут платить эти самые родители и мужья. А они его и так ведь платят. Причем, если они действительно очень и очень прилично зарабатывают, то и отчисления у них внушительные. И ставка для них выше.

С этого года в стране действует прогрессивная шкала налогообложения. Какая-то очень сложная — пятиступенчатая. Большинство платит 13%, те, кто зарабатывает больше двухсот тысяч в месяц, — 15% на превышение, с работников с годовым доходом выше 5 млн удерживают 18%, для совсем уж богачей есть еще пороговые значения в 20% и 22%. И нормально, кстати. Справедливо. Я лично вполне такую систему поддерживаю. А вот идея двойного налогообложения мне точно не нравится. А предлагается, по сути, именно это. Ну если правда на детей и домохозяек нацелились.

Нет, еще говорят о загадочных рантье. Но тут вообще непонятно, кого имеют в виду. Получателей процентов по вкладам? Так люди несут в банк то, что заработали когда-то — то, с чего уже уплатили НДФЛ, а потом они, кстати, еще налог на проценты платят, если они превышают 210 тыс. руб. в год. Им еще надо что-то вменить? Тогда получается уже даже не двойное, а тройное налогообложение. Или присматриваются к тем, кто квартиры сдает? Так они платят налог с аренды как самозанятые. Про спекулянтов, тьфу, инвесторов на рынке недвижимости вспомнили? Но рынок недвижимости стоит, инвесторов всех сдуло: сейчас, когда цены на квартиры даже за инфляцией не поспевают, вкладываться в метры дураков нет. А раньше со спекулянтами вроде как боролись с помощью налога на прибыль от продажи недвижимости. По крайней мере, когда увеличивали срок владения имуществом для освобождения от налога, нам так все и объясняли.

Еще рассказывают, что налог на неработающих поможет в борьбе с неформальной занятостью. И опять неясно, в ней все тех же домохозяек с детьми подозревают или кого-то еще? Но о ком бы ни шла речь, наверное, с гражданами, уклоняющимися от уплаты налогов (а они, конечно, существуют в каком-то количестве), нужно бороться иначе. Прежде всего, их вину надо еще доказать. А превентивно обкладывать штрафами — это ж в каком правовом государстве возможно?

Нет, бывают ситуации, когда нужно не то чтобы оштрафовать какого-нибудь подозрительного типа, но принудить к выполнению ранее взятых на себя обязательств. Например, существует такая практика в отношении алиментщиков. Когда горе-родители приносят в суд справки, свидетельствующие, что они не работают или работают за МРОТ, еще и кредит какой-нибудь выплачивают и потому не имеют никакой возможности обеспечивать собственных детей, и вот тогда им присуждают платить алименты на ребенка в сумме прожиточного минимума, допустим. Логика такова: государство понимает, что жить на МРОТ с кредитами невозможно, значит, истец хитрит, обманывает, государство не может поймать за руку ловкача прямо сейчас, но заставить его платить обязано. В конце концов, если человек стал родителем, он не имеет никакого морального права работать за минималку, если он не инвалид: пусть хоть в курьеры идет, хоть в таксисты, хоть в дворники, но содержит детей.

Но одно дело какие-нибудь злостные должники, и совсем другое — абстрактные неработающие. Кому какая разница, на что они живут, если другие люди не имеют к ним никаких претензий, если ничьи права не нарушаются? Какое дело государству, чем эти граждане заняты, если они не находятся на его иждивении, не получают пособий, не имеют льгот? Если неработающих содержат родители, мужья, любовники, братья, сестры, друзья, инопланетяне — значит, всех все устраивает. Если безработные живут на проценты с депозитов или со сдачи в аренду свободной квартиры, то бюджет какую-то копейку с них и так получает.

Да, возможно, имеет смысл подумать о каком-то участии этих граждан в пополнении страховых и пенсионных фондов или об ограничении для них социалки. Участие может быть не обязательно финансовым, можно пенсионные баллы давать и продлять действие полисов ОМС за волонтерство, например. Но тут опять все сложно. Если мы говорим о каких-то действительно богатых бездельниках, то они в районную поликлинику и сами не пойдут, и на старость уже что-то придумали. Что ж, пожалуй, можно с них взять обязательство не обращаться за социальной пенсией. Но будет ли оно иметь юридическую силу? Если речь вообще обо всех неработающих, то их ведь тоже, как показывает практика, крайне трудно вовлечь во что-то на добровольных началах. Тогда, наверное, стоит просто смириться, что нетрудоустроенные, будучи потребителями, платят хотя бы косвенные налоги — НДС, акцизы, пошлины.

Упрямство может обойтись дороже. Может статься, что на возвращение в экономику тех, кто этому активно сопротивляется, на борьбу за мнимую социальную справедливость уйдет больше денег, чем получится вернуть в казну. И какой тогда смысл?

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.