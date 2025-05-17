Жителей Курской области предупредили о ракетной опасности

На всей территории Курской области объявлена ракетная опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил оперативный штаб.

Опасность была объявлена в 6:42 мск. Чуть позже ее отменили.

Накануне вечером украинский FPV-дрон атаковал электроподстанцию в Рыльске в Курской области. Удар вражеского дрона привел к незначительному повреждению трансформатора, из-за чего произошло отключение электричества в этом городе и в сельсоветах, а также в поселках Коренево и Глушково.

16 мая в Минобороны России сообщили, что системы противовоздушной обороны (ПВО) с вечера четверга перехватили и уничтожили 65 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над территорией РФ. По данным ведомства, больше всего дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) — 43 — ликвидировали в небе над акваторией Черного моря. Еще 21 беспилотник сбили в республике Крым и один — в Белгородской области.

Ранее в Кремле рассказали о мерах по защите регионов России от атак украинских дронов.