В Москве пройдет акция «Ночь в музее». Рассказываем, куда стоит сходить

17 мая в Москве пройдет ежегодная акция «Ночь в музее». «Газета.Ru» рассказывает о том, куда в ее рамках сходить — с собаками, за вкусовыми впечатлениями, яркими фото и просто чтобы хорошо отдохнуть.

Куда сходить с собакой до 35 см в холке

Музей С.А. Есенина

С собаками до 35 сантиметров можно посетить общественные пространства «Есенин-центра», а также зайти в кафе «Есенин», расположенное на первом этаже Московского государственного Музея Есенина. Кроме того, для гостей «Есенин-центра» с питомцами доступно посещение художественной студии «Модерн».

В рамках «Ночи в музее» состоится медиа-прогулка по «Есенин-центру» с культурологом, музыковедом, автором просветительского проекта «Искусство для пацанчиков. По полочкам» Настей Четвериковой. Она начнется в 19:00 по московскому времени.

Гости медиа-прогулки посетят выставочный проект, посвященный двум ключевым для Сергея Есенина точкам на карте России — Рязани и Москве. В Рязанской области находится малая родина Есенина — Константиново, ставшее свидетелем его личного и творческого становления. Москва — город, с которого начался путь поэта в большую литературу, место, где он обрел шумную всероссийскую славу. В рамках выставки биография и творческое наследие Есенина раскрываются через истории путешествий поэта между двумя городами и сюжеты из его жизни в каждом из них. В экспозиции представлены уникальные архивные документы, рукописи, фотографии, предметы быта связанные с именем поэта.

close Музей С.А. Есенина Департамент культуры города Москвы

ГРАУНД Солянка

ГРАУНД Солянка — галерея-мастерская с фокусом на развитие и популяризацию инновационных направлений в сфере современного искусства и культуры, а также кросс-дисциплинарного подхода в своей деятельности. Произведения здесь не только выставляются, но и задумываются, создаются и распространяются. Этому способствуют арт-резиденции авторской книги, саунд-арта, контемпорари-музыки и -танца, перформанса, инсталляции, литературы, современного театра и видеоискусства. Галерею-мастерскую можно посетить с собаками.

На «Ночи в музее» все желающие смогут посетить ежегодную программу студенческих выставок «Студенческий мая» — вплоть до 22.00 мск.

Для многих участников это — уникальный опыт создания своего (возможно, первого) проекта на одной из основных городских площадок современного искусства. А для посетителей — знакомство с новыми тенденциями и новаторскими идеями начинающих художников и кураторов. Тема этого года — «Новые пространства».

close ГРАУНД Солянка Департамент культуры города Москвы

Объединение «Выставочные залы Москвы»

Объединение «Выставочные залы Москвы» — сеть выставочных площадок, работающая с разными видами и жанрами традиционного и современного искусства. На сегодняшний день в состав входит 25 галерей в 10 округах Москвы. Каждое из пространств Объединения ориентировано на формирование культуры в разных районах города и развитие художественной среды через популяризацию современного искусства. Все галереи можно посетить с питомцами.

В рамках «Ночи в музее» состоится мастер-класс «Танцевальная алхимия: превращая движения в искусство». Он пройдет в Галерее ЗДЕСЬ на Таганке в 21.00 мск.

Опытный наставник-танцор проведет участников через захватывающее путешествие в мир осознанного движения, научит слушать свое тело и раскрывать его потенциал. В ходе мастер-класса посетители узнают, как осознанное владение своим телом помогает достигать гармонии, развивает координацию движений и улучшает психологическое состояние. Все желающие научатся не только танцевать, но и выражать себя через танец, превращая движения в настоящее искусство.

Музей Москвы

На «Ночи в музее» во дворе Музея Москвы с любимым питомцем можно провести целый вечер. В 18.00 мск посетители услышат квартет саксофонов Российской Академии музыки им. Гнесиных , а также смогут посмотреть выступление служебных собак, пообщаться с опытными кинологами и узнать, как питомцев готовят к ответственной работе. Кроме того, во дворе музея гости смогут увидеть ретроавтомобили, завершающие «Тур культур», поностальгировать в иммерсивной зоне «История тебя & ГЕНТЕХ», посвященной атмосфере и эстетике советского и постсоветского быта, и вспомнить уличные и настольные игры прошлых лет на интерактивной площадке «Игротека СССР». В 20.00 мск состоится выступление известного исполнителя Антона Токарева , который споет полюбившийся слушателям кавер на песню Hi-Fi «Седьмой лепесток», песни «Не грусти» и «По звездам» и многие другие хиты. А в 21.30 мск начнется «Московский рейв» от Антохи MC , одного из самых самобытных российских музыкантов, в творчестве которого объединяются хип-хоп, джаз, фанк и регги.

close Музей Москвы Департамент культуры города Москвы

Куда сходить, за вкусовыми впечатлениями

Музей Скрябина

Александр Скрябин известен своей утонченностью вкуса и вниманием к деталям, включая гастрономические предпочтения. Уникальный купаж чайного напитка, созданный по воспоминаниям композитора и его современников, сочетает в себе лучшие природные дары Крыма и дарит напитку глубину вкуса и мягкость аромата. Листья черной смородины дают напитку яркий ягодный аромат, цветы ромашки аптечной добавляют нежность и гармонию, душица обыкновенная — пряность, плоды шиповника, богатые витаминами, привносят насыщенность цвета, а свежая перечная мята — свежий акцент, пробуждая чувства и оживляя восприятие. Этот чай станет идеальным спутником творчества, отдыха и душевных бесед в антракте музыкальных вечеров, проходящих в концертном зале музея

В рамках «Ночи в музее» пройдет концертная программа «Написано в войну», она начнется в 22.00 мск.

На сцене концертного зала «Дома Скрябина» Екатерина Айзенштадт, Максим Тарноруцкий и Дарья Дверник представят фортепианные трио Шостаковича и Вайнберга. Эта гениальная музыка посвящена Победе.

Музей Есенина

В кафе «Есенин», работающем в здании «Есенин-центра» Московского государственного Музея Есенина, к открытию выставки «Москва-Рязань-Москва» было подготовлено специальное меню. В него вошел желудевый кофе — популярный напиток послереволюционных лет, который подавали в литературных кафе столицы, где часто бывал Есенин.

На «Ночи в музее» посетители могут бесплатно посетить выставку «Москва-Рязань-Москва» (18.00-02.00 мск).

close Музей Есенина Департамент культуры города Москвы

Музей-заповедник «Царицыно»

Новая кофейня «17 75» в Малом дворце в «Царицыно» — арт-пространство и место для душевных встреч посреди старинного парка. Барная стойка декорирована в духе исторической печи из соседнего Среднего дворца, бар украшает изящная голубая вязь на белой керамический плитке. В пространстве также можно осмотреть мини-выставку, посвященную гжели. В меню — много кофейных напитков и чая матча. Названия некоторым напиткам придумывали сотрудники музея.

В ходе «Ночи в музее» состоится кураторская экскурсия в рамках выставки «1775. Триумф Екатерины. Московский год императрицы» (00.00-01.30 мск).

В Большом дворце музея-заповедника «Царицыно» открыта выставка к 250-летию со дня основания царицынской императорской усадьбы, посвященная одному году из жизни Екатерины II. Во время своего продолжительного визита в Москву, который длился почти весь 1775 год, императрица праздновала на Ходынском поле заключение Кючук-Кайнарджийского мира с Османской империей, встречалась с турецким послом, проводила Губернскую и другие важные для империи реформы. И тогда же переименовала село Черная Грязь в Царицыно, распорядившись начать строительство новой резиденции, спустя много лет ставшей музеем. На кураторской экскурсии посетители погрузятся в эпоху Екатерины II, узнают о стратегиях русских полководцев — Румянцева, Орлова, Спиридова, — а также том, как их победы запечатлены в искусстве. Экскурсия коснется и того самого визита императрицы в Москву.

close Музей-заповедник «Царицыно» Департамент культуры города Москвы

Музей Островского

Как насчет «Стального рафа» в музее Николая Островского? Специально для посетителей музей подготовил авторский кофе c брендированными стаканчиками, на которых можно найти цитаты автора.

В рамках «Ночи в музее» пройдет лекция «Мистика и готика в русских изданиях рубежа XIX-XX веков: герои и злодеи» (21.30-23.00 мск).

Многие из нас любят потешить себя страшными историями о призраках, кровожадных вампирах и таинственных замках. А вот какими «страшилками» интересовались читатели в России рубежа XIX-XX веков? Какие антологии в жанре ужасов и мистики выходили в Серебряном веке? Каких забытых сегодня и, наоборот, популярных до сих пор мастеров мистических рассказов и произведений о вампирах публиковало самое грандиозное издательство в России? Какими страшными литературными и фольклорными сказками зачитывалась публика? Об этом в ходе лекции расскажет Ася Занегина — литературовед, историк философии, специалист по готической литературе.

close Музей Островского Департамент культуры города Москвы

ГРАУНД Солянка

Буквально один шаг в сторону от бурлящих улиц Китай-города — и вы оказываетесь в мире современного кофейного искусства. После просмотра выставки или перед концертом в винтажных креслах уютного кафе, располагающегося в пространстве галереи-мастерской ГРАУНД Солянка, можно насладиться кофе, в том числе уникальным-авторским: интригующим рафом «мед-чеснок», рафом «острый шоколад» или рафом «халва». Из вкусностей в ассортименте: шоколадно-сырные трюфели, домашний лимонный пирог, разнообразные кексы и даже брауни с морской солью по мотивам «соляных подвалов» (ведь название всей улице дал Соляной рыбный двор, находившийся ровно на месте галереи и кофейни).

В рамках «Ночи в музее» состоится фестиваль новой академической музыки «До и после» (20.00-21.00 мск).

Традиционно ГРАУНД Солянка открывает фестиваль новой академической музыки а капелла «До и после» в день ежегодной общегородской акции «Ночь в музее». «До и после» — единственный в стране фестиваль, объединивший современную академическую музыку и жанр а капелла. Вокальная тема фестиваля нашла отражение в концепции концерта цикла «Y». Цикл создан композитором Александрой Кобриной и исполнителем на флейте сякухати Павлом Ио и основан на идее движения — от поиска к разрешению, от сумерек к рассвету, из глубины ввысь.

ММОМА X LES

В ноябре 2023 года кафе в Образовательном центре MMOMA начало работать в коллаборации с кофейней LES. Там, в частности, располагается проект longpray records с самой нестандартной подборкой винила — от авангарда и андерграунда до селекционного мейнстрима.

В рамках «Ночи в музее» можно посетить выставку «В шкафу. Коллекция. Точка обзора» в Образовательном центре (18.00-02.00 мск).

Московский музей современного искусства представляет выставку «В шкафу», продолжающую серию исследовательских проектов феномена московского концептуализма. В центре новой экспозиции — исследование темы личного пространства, как физического, так и ментального, а также темы жилища художника и персонажа его искусства. Отправной точкой выставки стал образ «Вшкафусидящего Примакова» — одного из персонажей альбомов Ильи Кабакова, который с детства жил в ограниченном пространстве шкафа родительской квартиры, а потом исчез. Проект объединяет работы художников разных поколений и направлений — таких как Алина Глазун, Аня Желудь, Илья Кабаков, Иван Чуйков, Георгий Кизевальтер, Олег Васильев и другие, создавая парадоксальные «рифмы» с основной «альбомной», литературно-вербальной линией.

Куда идти за знаковым фото

Музей космонавтики

Музей космонавтики в Москве — один из крупнейших научно-технических музеев России. Его история началась в 1964 году, когда на карте Москвы появился монумент «Покорителям космоса». Устремленный в небо 110-метровый монумент «Покорителям космоса», посвященный запуску первого в мире искусственного спутника Земли, уже более 60 лет является одним из символов столицы и входит в число самых известных и высоких памятников в России.

В рамках «Ночи в музее» здесь состоится квест «Космическая экспедиция» (19.00-02.00 мск).

Квест, который привлекает внимание любителей приключений и космических исследований, стартует с первого QR-кода, расположенного прямо у Гагаринского спускаемого аппарата. Это не просто статичный экспонат, а символ исторического достижения человечества — первого полета человека в космос. Посетители смогут сканировать QR-код, который откроет доступ к первой остановке квеста и предоставит уникальные факты о Юрии Гагарине и его смелом путешествии в бездну космоса. Далее, следуя по навигации, участники квеста окажутся на увлекательной тропе, где каждая следующая остановка будет погружать их в захватывающие истории, связанные с покорением вселенной. Квест устроен как интерактивная экскурсия, в которой истории великих космонавтов переплетаются с информацией о значимых исторических событиях, связанных с развитием космонавтики. На каждой станции квеста участники смогут получить задания, основанные на реальных событиях, и, отвечая на вопросы, продвигаться дальше. Они узнают о первом запуске спутника «Спутник-1», о битве за Луну, о многих других миссиях, которые шаг за шагом приближали человечество к звездам. Информативные подсказки и интересные факты будут подаваться в увлекательной форме, так что каждый сможет не только проверить свои знания, но и углубиться в темы, которые его заинтересуют.

close Музей космонавтики Департамент культуры города Москвы

Музей Булгакова

Михаил Афанасьевич приехал в Москву осенью 1921-го. В этом же году он вместе с первой супругой въехал в коммунальную квартиру номер 50 в 6 подъезде дома 10 на Большой Садовой. Позже в романе «Мастер и Маргарита» он назовет квартиру «нехорошей». В конце 1970-х в подъезд дома стали приходить один за другим первые восторженные читатели Булгакова. Двери «нехорошей квартиры» были в то время заперты — до начала 1980-х здесь была обычная коммуналка. Поклонники романа могли лишь насладиться видом лестницы, по которой писатель в начале 1920-х таскал дрова и картошку, а позднее Воланд со свитой выпроваживали непрошеных гостей. Почитатели Булгакова начали оставлять рисунки, цитаты, пожелания на стенах подъезда. Много раз их полностью закрашивали — но стены снова покрывались плотным слоем росписей, стихов, цитат и афоризмов. И только в 2007 году в этой квартире открыли музей писателя.

В рамках «Ночи в музее» можно посетить музей Михаила Булгакова «Нехорошая квартира».

Гости акции, помимо основной экспозиции «нехорошей квартиры», увидят новую выставку «Явление героя: Михаил Булгаков в Москве 1920-х».

close Музей Булгакова Департамент культуры города Москвы

Дарвиновский музей

На крыше Дарвиновского музея можно перенестись в заповедные дали, глядя на фотографии известных мастеров художественной съемки в природе — Михайлова, Шпиленка и Кочеткова. Это фотографии из заповедников и национальных парков Кавказа, Алтая, Сибири, Дальнего Востока и других регионов России. Благодаря профессионализму мастеров художественной съемки в природе посетители смогут перенестись в природные жемчужины России, не выезжая за пределы мегаполиса.

«Ночь в музее»: посещение экспозиции музея (18.00-23.00 мск).

Государственный Дарвиновский музей основан 7 октября 1907 года как первый и единственный на тот момент музей эволюции живого мира. Сегодня он является крупнейшим естественнонаучным музеем Европы. Экспозиция рассказывает об истории становления теории эволюции, разнообразии жизни на Земле, об изменчивости и наследственности, о естественном отборе и борьбе за существование в природе.