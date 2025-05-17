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В МО РФ рассказали об освобождении Вольного Поля

МО РФ: освобождение Вольного Поля улучшило положение ВС РФ
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Освобождение Вольного Поля улучшило положение российских войск на Южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, военные группировки «Восток» взяли под контроль населенный пункт Вольное Поле в ДНР.

«Освобождение данного населенного пункта существенно улучшило тактическое положение наших подразделений на южнодонецком направлении и позволило существенно расширить зону контроля», — говорится в сообщении министерства.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы России продолжают формировать полосу безопасности в приграничье Сумской области Украины.

В конце апреля первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что буферная зона на Украине для обеспечения безопасности территории России должна находиться за Конотопом Сумской области. Предложенная депутатом линия, кроме всего прочего, включает в себя также и областной центр — Сумы.

Ранее были названы три варианта создания линии безопасности вдоль границы РФ.

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