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Первые за три года переговоры России и Украины: кадры из Стамбула

Переговоры России и Украины в Стамбуле завершились

Встреча делегаций России и Украины в Стамбуле завершилась. Она шла в закрытом режиме и продлилась менее двух часов. Переговоры проходили в стамбульском дворце Долмабахче, в них также участвовал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Члены российской делегации прибыли на переговоры в строгих костюмах с галстуками, а украинские переговорщики выбрали одежду в стиле милитари. По данным некоторых украинских СМИ, делегация из Киева также привлекла переводчика для переговоров. Однако российские СМИ утверждают, что общение велось на русском языке без переводчика — эту информацию подтвердил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), не входивший в состав украинской делегации.

По итогам встречи глава делегации РФ Владимир Мединский заявил, что российская сторона удовлетворена результатом и готова продолжать контакты. По его словам, Москва и Киев договорились представить каждый свое видение прекращения огня. Когда позиции будут согласованы, обсуждения возобновятся. Кроме того, был анонсирован масштабный обмен пленными в формате «1000 на 1000». Украина также попросила о встрече на уровне глав государств — Россия этот запрос «приняла к сведению».

Что происходило в Стамбуле — в галерее «Газеты.Ru».

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