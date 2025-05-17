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Финансист раскрыл, как переговоры в Стамбуле отразятся на курсе рубля

Финансист Родичкин: после переговоров в Стамбуле рублю угрожает нестабильность
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Алексей Майшев/РИА Новости

После переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле рублю может угрожать нестабильность. Об этом агентству «Прайм» рассказал руководитель управления операций с производными финансовыми инструментами департамента торговых операций «АВИ Кэпитал»​ Михаил Родичкин.

«Неопределенность рынка после Стамбульских переговоров продолжится, мы ожидаем продолжение высокой волатильности с трендом на ослабления рубля. Хэдлайны по дальнейшим переговорам остаются в центре внимания», — сказал финансист.

Родичкин добавил, что укрепление рубля ограничивает сезонное падение счета текущих операций, а также значительное погашение валютных облигаций. Однако, по словам эксперта, ключевым фактором в этом вопросе останется геополитическая ситуация.

В Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее в России допустили снижение доллара на следующей неделе.

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Переговоры в Стамбуле
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