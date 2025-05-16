Инструкции из-за границы: в деле об убийстве экс-мэра Самары появились новые фигуранты

Два новых фигуранта появились в деле об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены: по версии СК, уже задержанной внучке погибших Екатерине Бельской помогал 25-летний Дмитрий Метревели, а координировала преступление его тетя Светлана Метревели, проживающая за границей. По данным Mash, Светлана познакомилась с Екатериной в Тбилиси, они быстро сблизились, Бельская часто обращалась к подруге за советом. Предположительно, именно Метревели подтолкнула ее к убийству и посоветовала симулировать психическое расстройство, чтобы избежать наказания. Теперь оба предполагаемых сообщника объявлены в международный розыск.

В деле об убийстве экс-главы Самары Виктора Тархова и его жены Натальи Тарховой появились два новых фигуранта, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

«Предъявлено заочное обвинение 56-летней уроженке Самарской области Метревели Светлане в пособничестве в убийстве бывшего мэра Самары и его супруги. <…> Также обвинение предъявлено ее 25-летнему племяннику Метревели Дмитрию», — говорится в релизе.

Молодого человека обвиняют в убийстве двух лиц, совершенном из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору (п.п. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Его тетю — в пособничестве в убийстве (ч. 5 ст. 33, п.п. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

В СК РФ уточнили, что оба подозреваемых находятся за пределами России. В связи с этим они объявлены в международный розыск, а Дмитрия Метревели уже заочно арестовали.

Следствие считает, что Светлана Метревели, находясь за границей, оказывала содействие в организации преступления, предоставляя инструкции и советы . Ее племянник и внучка экс-градоначальника Екатерина Бельская, согласно версии СК, отравили супругов Тарховых, после чего заморозили их тела с помощью жидкого азота и расчленили, а фрагменты спрятали в мусорных контейнерах в разных районах Самары.

По данным Telegram-канала Mash, Метревели и Бельская подружились в Тбилиси. Екатерина относилась к приятельнице «как к матери» и «обращалась за советами», а Светлана — «манипулировала и, предварительно, подтолкнула девушку к убийству». Также Метревели могла советовать Бельской «косить» под психически больную, чтобы избежать наказания — после задержания девушка полностью перестала разговаривать. При этом психолого-психиатрическая экспертиза признала ее вменяемой, сообщила «Лента.ру».

Убийство ради имущества

В марте Telegram-канал SHOT сообщил, что бывший мэр Самары Виктор Тархов и его жена Наталья, по версии следствия, были убиты их внучкой Екатериной Бельской из-за имущества на 145 млн рублей.

Подозреваемая в преступлении Бельская планировала выручить эту сумму от продажи недвижимости и ценностей Тарховых, в частности, участков с коттеджами в Подмосковье и квартиры в ЖК бизнес-класса в Самаре.

По данным SHOT, внучка Тархова к тому времени уже успела по поддельной доверенности продать принадлежащий ему автомобиль Toyota RAV4. Также СМИ со ссылкой на следствие сообщали, что она успела реализовать коллекцию икон и другие ценности родственников.

Кроме того, незадолго до задержания Бельская пыталась проводить операции с документами и доверенностями, якобы подписанными Тарховым, в компании по утилизации нефтесодержащих отходов, долей в которой он владел. Сотрудники предприятия усомнились в подписях на документах, однако внучка Тархова утверждала, что бывший мэр поручил ей провести эти операции, так как сам находится в больнице.

«Блатная романтика». Внучка экс-мэра Самары могла убить деда из-за любви к уголовнику Внучка экс-мэра Самары Виктора Тархова могла убить бабушку и дедушку из-за того, что те отказались дать денег... 14 февраля 19:31

Самарский районный суд 5 февраля арестовал Бельскую на два месяца.

По версии следствия, Виктор и Наталья Тарховы были убиты в начале января, вскоре после возвращения из Финляндии. «КП Самара» со ссылкой на источник, близкий к следствию, сообщает, что тела погибших частично обнаружили в их квартире. По данным камер видеонаблюдения, Екатерина Бельская в период с 4 по 8 января выходила из квартиры дедушки и бабушки с черными пакетами.

Следствие предполагает, что внучка Тарховых пыталась расчленить их тела и избавиться от них по частям, вывозя пакеты на такси в разные районы Самары. Некоторые части тел сотрудникам правоохранительных органов удалось найти.

В течение месяца Екатерина Бельская отправляла СМС с телефонов бабушки и дедушки, создавая видимость того, что они живы. О пропаже Тархова заявил его деловой партнер.

SHOT сообщает, что Екатерина употребляла наркотики, а ее мать, Людмила Тархова, в 2020 году обратилась в суд с требованием признать дочь ограниченно дееспособной.

При этом сама Людмила Тархова — единственная дочь бывшего мэра — в 2021 году была задержана по обвинению в вымогательстве 200 млн рублей у депутата Самарской губернской думы Александра Милеева. Она утверждала, что хотела истребовать с парламентария долг в пользу своего отца, сообщает портал 63.ru. В свою очередь Милеев отрицал наличие долга перед Тарховым. В декабре 2022 года суд приговорил Людмилу Тархову к семи годам лишения свободы в колонии общего режима.

Отцом подозреваемой в убийствах Екатерины Бельской является Сергей Логинов, один из участников Новокуйбышевской ОПГ, также известный как «Лорд».

Также сообщалось, что внучка Тархова задолжала крупную сумму денег.

«У Екатерины были большие долги, это Тарховых и волновало. Общие знакомые говорят, что там были замешаны и запрещенные вещества. Я слышал об азартных играх. Но ей всегда были нужны деньги. Хотя, конечно, мы все удивлены: большой силой она никогда не отличалась», — приводит «КП Самара» слова одного из знакомых подозреваемой.

Виктор Тархов занимал пост мэра Самары с 2006 по 2010 год. До этого он возглавлял Куйбышевский завод синтетического спирта, а также был гендиректором Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода. В 2000 году участвовал в выборах губернатора Самарской области и занял второе место. В 2010 году он повторно выставил свою кандидатуру на пост мэра Самары, однако выборы проиграл.

После ухода из политики Виктор Тархов вернулся к предпринимательской деятельности. На момент гибели ему принадлежала доля в 38,7% в компании по переработке нефтесодержащих отходов ООО «Новитрек».