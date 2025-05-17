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В Германии призвали готовиться к возможному прекращению огня между РФ и Украиной

Писториус призвал готовиться к прекращению огня между Россией и Украиной
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Heiko Becker/Reuters

Глава Минобороны Германии Борис Писториус призвал европейские страны готовиться к возможному прекращению огня между РФ и Украиной. Его слова передает Tagesschau.

Министр подчеркнул, что временное перемирие не является гарантией устойчивого мира.

«Мы должны быть готовы ко дню X, когда наступит перемирие (между РФ и Украиной. — «Газета.Ru»)», — отметил Писториус.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире телеканала TV2 заявил, что соглашение по Украине может появиться только по результатам встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Дональда Трампа.

Орбан уточнил, что одних переговоров между Россией и Украиной недостаточно. За последние три года Москва и Киев могли прийти к соглашению, но этого не произошло.

В Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее в США заявили о тактической победе России в процессе переговоров.

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