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Средний размер скидки на новый автомобиль в России достиг 21%

В «Авто.ру» посоветовали обратить внимание на прошлогодние автомобили
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Depositphotos

На рынке новых автомобилей в России наметилась тенденция к усилению «рынка клиента», что проявляется в активном предложении специальных условий покупателям. К такому выводу пришли специалисты сервиса «Авто.ру Оценка».

Так, в первом квартале медианный размер скидки, который включает бонусы за оформление кредита, страховку и трейд-ин, достиг 21%. В некоторых случаях скидка достигала 50% от полной стоимости автомобиля. Средний размер скидки за оформление кредита составил 11%, за трейд-ин — 7%, а за полис каско — 2%.

В целом на текущий момент 9 из 10 новых автомобилей от официальных дилеров предлагаются со скидкой, сообщили в «Авто.ру Оценка».

Среди десяти регионов России с наибольшими продажами новых автомобилей в первые три месяца 2025 года наивысший средний размер скидки зафиксирован в Санкт-Петербурге и Москве — 24% и 23% соответственно. В то же время самая низкая медианная скидка отмечена в Башкортостане (15%), Ростовской области (16%) и Татарстане (19%).

«Сейчас дилеры готовы заметно поступиться, хороший момент для тех, кто хочет купить новый авто с выгодой», — отметили в «Авто.ру».

Руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами «Авто.ру» Сергей Игнатов порекомендовал россиянам обратить внимание на автомобили прошлого года при поиске предложений с максимальной выгодой.

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