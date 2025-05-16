Бананы: польза и вред. Стоит ли есть их каждый день?

Бананы — один из самых доступных и любимых фруктов в мире, благодаря своему вкусу, питательной ценности и универсальности. Они богаты калием, пищевыми волокнами и витаминами группы B и являются частью здорового питания. Однако избыточное потребление бананов может привести к повышению уровня сахара в крови и калорийности рациона. Все про пользу и возможный вред бананов — в материале «Газеты.Ru».
Бананы являются отличным источником многих полезных и необходимых для организма веществ и витаминов, отметила в беседе с «Газетой.Ru» врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог, автор курса «Основы управления здоровьем», основатель проекта «Центр управления весом» Наталья Петрова.
Калий. Один средний банан содержит около 422 мг калия, что составляет примерно 9% от суточной нормы. Калий помогает поддерживать нормальное кровяное давление и функцию мышц.
Витамин B6. Один банан, по словам диетолога, обеспечивает около 50% суточной потребности в этом витамине, который важен для метаболизма и функционирования нервной системы.
Витамин C. Бананы содержат около 10% суточной нормы витамина C, который является антиоксидантом и поддерживает иммунную систему.
Пищевые волокна. Один банан содержит около 3 г клетчатки, что способствует здоровому пищеварению.
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«Бананы богаты витаминами А, Е, К, С и группы В. Например, всего один средний банан содержит около 50% суточной нормы витамина В6. Именно благодаря этому бананы способствуют метаболизму железа, выработке гемоглобина, синтезу полиненасыщенных жирных кислот, усвоению аминокислот и нормализации работы нервной системы», — рассказала диетолог.
Калорийность и БЖУ бананов
Калорийность бананов может варьироваться в зависимости от сорта и степени спелости. В среднем, на 100 г свежего банана приходится:
Белки: около 1,1-1,5 г;
Жиры: примерно 0,3-0,5 г;
Углеводы: от 21 до 23 г.
Как бананы влияют на организм: 5 полезных свойств
1. Поддержка сердечно-сосудистой системы. Благодаря высокому содержанию калия и низкому уровню натрия, бананы способствуют снижению артериального давления и уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний.
«Бананы содержат целый набор полезных минералов — магний, калий (один средний банан покрывает до 15% суточной потребности), медь, марганец, цинк и селен. Такой богатый состав благотворно влияет на сердечно-сосудистую и нервную систему, а наличие кремния помогает укреплять ногти и волосы», — отметила собеседница «Газеты.Ru».
2. Улучшение пищеварения. Пищевые волокна в бананах помогают регулировать работу кишечника, предотвращая запоры и способствуя здоровой микрофлоре кишечника.
«В бананах присутствует пектин — особая форма клетчатки, которая улучшает пищеварение, нормализует работу кишечника и способствует регулярному стулу», — обратила внимание Наталья Петрова.
3. Энергетическая ценность. Бананы являются отличным источником быстрых углеводов, что делает их идеальной закуской для спортсменов перед или после тренировки для восстановления энергии.
4. Улучшение настроения. Бананы, по словам врача, содержат аминокислоту триптофан — вещество, которое в организме превращается в серотонин (гормон хорошего настроения) и мелатонин (гормон сна).
5. Снижение уровня стресса и тревожности. Витамин B6 в бананах помогает синтезировать нейротрансмиттеры, такие как серотонин и дофамин, которые регулируют настроение и снижают уровень стресса.
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Когда бананы стоит ограничить в рационе
Аллергии
У некоторых людей может быть аллергия на бананы. Симптомы могут включать зуд, сыпь или отек.
Лишний вес, ожирение
Переедание бананов может привести к избыточному потреблению сахара и калорий, что особенно важно учитывать людям, следящим за своим весом или уровнем сахара в крови.
Хронические заболевания
Некоторым людям с хроническими заболеваниями следует употреблять бананы с осторожностью, предупредила врач.