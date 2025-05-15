Почему стоит наконец отменить ЕГЭ

В 2025 году разговоры об отмене ЕГЭ в очередной раз всплыли на поверхность, как недоваренная макаронина в кастрюле общественного мнения. Об окончательной отмене говорить рано. Пока что ЕГЭ предлагают оставить как форму экзамена для выпускников из регионов, которые хотят поступить в столичные вузы, и «не мучить всех остальных». Об этом заявил зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. По его словам, ЕГЭ — это формальная проверка знаний выпускников, которая меньше всего подходит для гуманитарных дисциплин. Пока изменений нет, поэтому единый государственный экзамен остается проверкой на прочность всей семьи.

Почему мы, спросите вы? Это же все проблемы школьников. Потому что ЕГЭ, по сути, давно перестал быть просто проверкой знаний учащихся. Он стал проверкой всего: устойчивости к стрессу, умения встраиваться в систему и, главное, финансовой возможности родителей. Получается, на ЕГЭ работают всей семьей. Кто нервами и исписанными тетрадями, а кто денежными переводами репетиторам.

В 2024 году, по данным исследовательского центра SuperJob, занятия по профильной математике или русскому языку в крупных городах стоят в среднем от 1 200 до 2 500 рублей за час. А чтобы всерьез подготовиться, нужно заниматься хотя бы дважды в неделю и минимум полгода. Сведем дебет с кредитом и получим сумму, сопоставимую с отпуском на юге. Только вместо моря — скандалы с подростком, нервы и томительное ожидание результатов.

Я сдавала ЕГЭ в 2014 году. Это был тот первый год без заранее слитых ответов, но заблаговременно установленным видеонаблюдением. Придя на экзамен, я прошла через металлодетектор, затем меня обыскали, отвели в аудиторию, где я сидела под бдительным оком камеры и еще более бдительным — учителя, который периодически сопровождал желающих в туалет, а на деле проверял, не разматываешь ли ты шпаргалку вместо рулона туалетной бумаги. Экзаменатор, вероятно, должен был в случае чего героически броситься на унитаз, защищая Родину от утечки подсказок.

Атмосфера была не как на проверке знаний, а как на проходе в СИЗО. Того и гляди экзаменатор начнет пытку словарем Ожегова. Хотя, погодите, экзамен и так был ею. В части сочинения я, в порыве дерзости, привела аргумент из романа Джека Лондона «Мартин Иден». Тогда это считалось довольно нахальным жестом, потому что зарубежная литература не входила в школьную программу. За него я получила максимум баллов. Шалость удалась.

А вот сдать английский хорошо не прокатило. Перед аудированием нас трижды предупредили, что запись не включается повторно. После этого экзаменатор нажал на кнопку магнитофона, а строитель за открытым окном начал долбить старый асфальт. Нужно ли говорить, что мы ничего не услышали и получили минимум за эту часть экзамена? Ответы ставились наугад.

Но вернемся к общим минусам. ЕГЭ — это система, где важно не понять предмет, а запомнить ответ, алгоритм и отметить нужную клеточку бланка, что, как показывает мой опыт, иногда делается абсолютно рандомно.

Главная проблема экзамена не в том, что он сложный или несправедливый. А в том, что он не проверяет знания и умение думать. Он про систему, которая не дает пространства для размышления, зато оставляет очень много места для выгорания всей семьи, страха ошибки и ощущения, что если подросток не попал в формулировку или вышел за допустимый объем на пару слов — он глуп.

И все же, ради объективности, стоит признать: плюсы у ЕГЭ есть. Во-первых, это шанс для детей из регионов поступить в престижные вузы без протекции, без знакомств и поездок в крупный город на вступительные. Это своего рода демократизация, пусть и с багами. Во-вторых, государству удобно: все унифицировано, автоматизировано, статистически выверено. Минимум субъективности, максимум контроля. Камеры, металлодетекторы, сканеры — все работает.

Мы теперь знаем, что в Кировской области средний балл по биологии поднялся на 1,3 пункта, и от этого кому-то в Думе становится тепло и спокойно.

В принципе, мы уже привыкли к ЕГЭ как к неудобной, но привычной обуви: давит, натирает, но на замену пока ничего нет. За двадцать с лишним лет этот экзамен врос в систему образования, и многим кажется, что менять его опасно. Но за все это время он так и не доказал, что работает как надо. Мы видим усталость, срывы, зубрежку, огромные затраты семьи, но не получаем самого главного: проверки знаний.

И как странно, что в реальной жизни выигрывают не те, кто живет в системе, а те, кто ее придумывает. Кто не боится сомневаться, не ищет заготовленный ответ, а задает неожиданный вопрос. И если ЕГЭ не проверяет знания и умения мыслить, значит, его либо нужно дорабатывать, либо честно признать, что о нем пора забыть.

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