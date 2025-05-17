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Группировка «Запад» за сутки уничтожила десятки пунктов управления БПЛА ВСУ

Бойцы группировки «Запад» за сутки поразили 40 пунктов управления дронами ВСУ
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Евгений Биятов/РИА Новости

Подразделения группировки российских войск «Запад» в течение суток поразили несколько десятков пунктов управления дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма, передает ТАСС.

«Уничтожены 40 пунктов управления БПЛА (беспилотными летательными аппаратами — «Газета.Ru»), восемь станций спутниковой связи Starlink и три полевых склада боеприпасов», — отметил он.

Начальник пресс-центра подчеркнул, что за аналогичный промежуток времени бойцы Вооруженных сил РФ нанесли поражение формированиям восьми бригад украинских войск. Места скопления военнослужащих и техники ВСУ находились в районе населенных пунктов Купянск, Ольговка, Боровая, Кировск, Подлиман и Ковшаровка.

В ходе боевых действий украинские войска потеряли более 230 солдат. Также группировка «Запад» сбила 18 дронов ВСУ и вывела из строя две боевые машины пехоты БМП-1, пять орудий полевой артиллерии, 11 автомобилей, одну боевую бронированную машину «Казак» и одну роботизированную платформу. Кроме того, им удалось ликвидировать 12 минометных расчетов украинских формирований, добавил Бигма.

Ранее бойцы группировки войск «Запад» взяли под контроль один из населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР).

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