Остаться маминым сынком или вырасти до подкаблучника?

Пишу эти строки и уже слышу хор возмущенных голосов: ах, эта неудачница опять пытается все проблемы взвалить на хрупкие мужские плечи! Да, пытаюсь. Но не взвалить, а практически воспеть тех решительных мужчин, которые вовремя поняли, что так, как прежде, уже не будет, сумели правильно расставить приоритеты и сделать выбор между двумя самыми важными женщинами в жизни — женой и матерью.

Как вы уже поняли, рецепт семейного счастья заключается в том, что вчерашний мальчик, который очень любит маму и за 20–30–40 лет жизни привык слушаться ее во всем, после женитьбы должен совершить очень сложное, но необходимое превращение: повзрослеть и отныне во всех спорных вопросах выбирать уже другую женщину — свою жену.

Казалось бы, несправедливо, но жизненный опыт — и мой, и окружающих — доказывает одно: к сожалению, как сказал Пушкин, «в одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань». Кто в этой формуле конь, кто лань, каждый может решить для себя сам, но на равных маму и жену долго удержать не получится, как бы мальчик-мужчина ни старался.

Недавно один мудрый человек, отец четверых детей, имени которого я называть тут не буду, раскрыл секрет своего счастливого двадцатилетнего брака. «Наступил момент, — сказал он, — когда я понял, что мне нужно сделать выбор между женой и матерью. Я выбрал жену, и это спасло наш брак. Маме потребовалось время, чтобы это принять, но теперь у нас у всех прекрасные взаимоотношения».

Что происходит, если тридцатилетний или сорокалетний гражданин так сильно любит и боится маму, что не может или не хочет принять такое решение и выбирает позицию слуги двух господ? Сначала все идет хорошо. Властная мамаша радуется тому, что ее избалованный бородатый малыш наконец-то нашел ту, что будет любить его и в горе, и в радости. Кое-что в будущей невестке ей, конечно, не нравится: например, манера одеваться, форма носа или новые родственники, но эти мелочи затмевает будущее счастье — сын влюблен, свадьба на носу, тут уж не до модных предпочтений.

Первые трещины начинают проходить по сковородкам. Если жена сына не умеет готовить, это вообще караул, но даже если и умеет, то будет делать все не так. Не кладет достаточно масла в курицу, не заливает морем соуса картошку и так далее, и тому подобное. И если молодой муж начинает вздыхать: «А моя мама готовит вкуснее», — это первый серьезный звоночек.

Дальше к кухне присоединяется ванная комната. Бывшая коллега рассказывала о наездах-инспекциях свекрови, проверявшей, как молодая жена «ведет дом». Проверяла чистоту унитаза, залезала под кровать и предъявляла невестке «пыль», инспектировала, хорошо ли поглажено белье, есть ли в холодильнике еда для мужа — ведь «ребенок» придет с работы голодным. Да, это происходило не в прошлом веке, а в 2025 году, на минуточку. Сам же «кормилец» при этом был воспитан совершенным бытовым инвалидом. Если жена задерживалась на работе, бомбардировал ее сообщениями о том, что он «не знает, что поесть». В итоге она была вынуждена вставать в шесть утра для того, чтобы приготовить ему перед тем, как отвести ребенка в детский сад. Ради детей она не посылала эту веселую парочку — мужа и его маман — подальше, хотя временами очень хотелось. Но была ли она при этом счастлива — большой вопрос. Представьте себе тещу, которая позволяет себе похожие выходки по отношению к зятю. Нереально, да?

Знаю семью, в которой муж продолжает всем делиться с мамой. Она знает буквально все: начиная от его анализов и заканчивая сведениями о неудовлетворенности сыночка в интимной сфере. Надо ли говорить, что семейную жизнь этого мужчины/мальчика не назовешь счастливой? Кому это понравится?

Да, часто мужчин, которые выбирают жену и собственную семью, а не семью своих родителей, презрительно называют подкаблучниками. Но знаете что? С годами я пришла к выводу, что этот формат — единственный, в котором семейная жизнь может быть долгой и счастливой. Конечно, я не призываю забыть про маму или, не дай бог, позволить жене не уважать или обижать ее. Маму надо любить, просто когда у сына появляется своя семья, мама должна осознать свое место. И поскольку женщин, которые могут самостоятельно отойти в сторону и придержать ценные советы и критические замечания при себе, очень мало, то это нелегкое дело должен выполнить мужчина.

Вот несколько простых правил для тех, кто хочет быть счастливым в семейной жизни.

Первое — при любых обстоятельствах принимай сторону жены.

Второе — никогда не жалуйся маме на жену.

Третье — проводи отпуск со своей женой и своими детьми, а к маме заезжай на выходные.

Четвертое — не бойся вежливо, но твердо поставить маму на место, если она нападает на твою жену.

Пятое — в воспитании детей прислушивайся к мнению мамы, но поступай так, как считает нужным жена.

Шестое — делай домашнюю работу и не жди за это благодарности и награды. Учись готовить, покупать продукты, менять подгузники, заплетать косички.

Седьмое — изучи содержимое холодильника и шкафов с продуктами и одеждой.

Восьмое — помни, мама будет любить тебя всегда и в любом виде, а чувства твоей спутницы жизни во многом зависят от твоего поведения: над этим нужно постоянно работать.

Девятое — семья состоит из твоей жены и твоих детей. Все остальные — твои родные.

Десятое — не теряй драгоценного времени на споры, нытье и жалобы. Просто выбирай жену — и будет тебе счастье.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.