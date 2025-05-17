Россиянам объяснили, почему важно обновлять приложения, даже если все работает

Если смартфон снова просит обновить приложение, не откладывайте это на потом. Многие пользователи игнорируют обновления, пока программа не начнет работать некорректно. Но проблема в том, что к тому моменту может быть уже поздно, рассказала «Газете.Ru» Эльвира Хусаинова, инженер-эксперт по автоматизированному тестированию, Deutsche Telekom ITTC Hungary Kft.

«Обновления — это не про «новую кнопку» или другой цвет иконки. Это, прежде всего, про устранение уязвимостей. Хакеры постоянно ищут «дыры» в коде популярных приложений. Как только такую дыру находят, она становится входом в ваш телефон, переписку, банковские приложения», — объяснила она.

Особенно это критично в сфере финансов. Регулярное обновление банковского приложения — это не просто рекомендация, а важный элемент вашей финансовой безопасности. В новых версиях устраняются уязвимости, которыми могут воспользоваться злоумышленники: фишинг, подмена данных, удаленный доступ к устройству, всё это реальные угрозы, от которых защищает только актуальная версия приложения.

«Разработчики не сидят сложа руки, они следят за безопасностью и, узнав о бреши, быстро ее закрывают с помощью обновления. Но если его не установить, устройство останется без этой «заплатки». То есть, словно продолжаете ездить на машине с неисправными тормозами, потому что пока еще не врезались», — сказала эксперт.

Риски реальны, устройство может начать передавать данные третьим лицам, участвовать в рассылке спама или быть заблокировано вымогателями. И все это без вашего ведома. Один неустановленный апдейт может стоить очень дорого.

«Цифровая гигиена — это как когда мы моем руки не потому, что уже заболели, а чтобы не заболеть. Обновления — это как антивирус, бронежилет и пожарная сигнализация в одном. И если уж держать в кармане дорогой телефон последней модели, необходимо быть защищенным. В следующий раз, когда появится сообщение «Доступно обновление», не жмите «позже». Это не каприз разработчиков, а попытка спасти от больших проблем», — резюмировала Хусаинова.

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