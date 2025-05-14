Почему переговоры России и Украины в Стамбуле, скорее всего, провалятся

Дипломатическая интрига закрутилась круче некуда. Еще 10 мая мы спали спокойно, а потом внезапно выяснили, что уже 15 числа в Стамбуле могут состояться прямые переговоры между Россией и Украиной — первые с весны 2022 года.

Судьбоносность встречи росла стремительно и почти в геометрической прогрессии. Все началось с того, что президент РФ Владимир Путин просто предложил Киеву возобновить прямой диалог в ответ на европейскую инициативу объявить 30-дневное перемирие с 12 мая. Владимир Зеленский уж было начал отнекиваться, но после почти ультимативной директивы Дональда Трампа согласился. И вышел с еще одним ультимативным предложением — провести переговоры сразу на высшем уровне или не проводить вообще и ввести против России масштабные санкции.

После этого ожидания от стамбульской встречи взмыли до небес, хотя со стороны России никакого ответа на предложения противоположной стороны не поступало. Оправданы ли они и действительно ли переговоры по Украине вступают в решающую фазу?

Да, вступают. Но не в том смысле, в котором многим бы хотелось. Несмотря на царящий в медиапространстве хайп, 15 мая я не ожидаю ни мира, ни намеков на мир. Встреча в Стамбуле почти гарантировано обречена на провал, и на это есть две причины.

Во-первых, для мирных переговоров по-прежнему нет политических и военных предпосылок. ВСУ в Донбассе худо-бедно удается держать оборону, даже несмотря на проблемы с личным составом и проседание отдельных участков фронта. А на международной арене у Киева остается мощная группа поддержки в лице «евротройки» (Британия, Франция и Германия), которая успешно гасит любые попытки американцев выйти на быстрое урегулирование.

Из-за этого, даже будучи в откровенно слабой позиции, украинские власти не готовы не то чтобы делать принципиальные уступки, но даже разговаривать с Россией. Стратегия Зеленского — поддакивать Трампу в достаточной мере, чтобы не навлечь на себя его гнев, но не настолько сильно, чтобы сковать себя обязательствами по мирному урегулированию.

То же, впрочем, характерно и для России. Москва прочно держит инициативу на фронте и явно не хочет ослаблять хватку просто ради того, чтобы президенту США было чем похвастаться перед избирателями. Поэтому она увиливает от предлагаемого Западом 30-дневного перемирия (подробнее о слабых сторонах этого плана я писал тут) и выдвигает альтернативные идеи, вроде возобновления прямых переговоров.

В стратегии Кремля просматривается идея проверить Киев на вшивость перед началом предметного обсуждения мирного договора. Но в то же время есть стремление потянуть время, чтобы закончить весенне-летнюю военную кампанию и попытаться выбить для себя лучшие условия.

Поэтому ультимативный пинг-понг, в который Россия, США и Украина сыграли накануне дня переговоров, не был похож на искренний порыв завершить конфликт . Скорее это была игра в то, кто моргнет первым. Вернее, кто первым откажется участвовать в мирном процессе, получив наиболее неприемлемое предложение от противоположной стороны.

Во-вторых, посмотрим на судьбу прошлых попыток объявить перемирие. Прекращение огня на море, мораторий на удары по энергетике, «пасхальное» и «победное» перемирия — все эти инициативы разбились о хаотичность переговоров.

С начала года США вели по сути несколько параллельных мирных процессов, пытаясь составить план урегулирования на живую нитку из диаметрально противоположных позиций участников конфликта. За это время никаких всеобъемлющих документов подписано не было, Россия и Украина каждый раз имели свое видение условий перемирия, система мониторинга отсутствовала в принципе. Поэтому, несмотря на громкие заявления, ни одно из перемирий фактически не действовало .

Обстоятельства, при которых развивалась подготовка к стамбульской встрече, очень схожи и не оставляют сомнений, что переговоры если и состоятся, то пройдут безрезультатно. Все еще до конца непонятно, какая будет повестка у этой встречи и насколько российское и украинское видение соотносится друг с другом. Неизвестен даже состав делегаций и на каком уровне пройдут переговоры.

Зеленский рвется ехать в Стамбул самостоятельно, хочет обсудить 30-дневное перемирие, но не хочет говорить ни с кем, кроме Путина. Путин, по-видимому, настроен на обсуждение мирного договора и никуда не торопится, потому что не хочет тратить время на заведомо провальные встречи. Состав переговорной группы официально не раскрывают — вместо него Россию, вероятно, будут представлять глава МИДа Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Находящийся в Саудовской Аравии Трамп допускает, что «может» заглянуть на огонек в Стамбул, если посчитает нужным. А если не посчитает, то вместо него туда прибудет госсекретарь Марко Рубио вместе с Китом Келлогом и Стивом Уиткоффом.

Итог у этого хаоса, вероятно, будет таким. В лучшем случае украинская и российская делегации приедут в Стамбул, рассядутся по разным комнатам, пообщаются друг с другом через американцев и уедут, договорившись договариваться . В худшем они просто проведут отдельные встречи с турками и американцами, а потом разъедутся, обвинив друг друга в срыве мирного процесса.

В первом случае пациент по имени «украинские переговоры» окажется скорее жив, и стороны мирного процесса смогут еще немного потянуть лямку. Во втором его можно смело похоронить — а мечты об урегулировании придется снова отложить в долгий ящик. На большее, к сожалению или счастью, рассчитывать пока не приходится.

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