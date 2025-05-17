В посольстве РФ заявили, что Британия угрожает ввести новые ограничения против РФ

Российские дипломаты в Великобритании заявили, что Лондон пытается подорвать процесс украинского урегулирования, угрожая ввести новые ограничения против РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Лондоне.

Дипломаты назвали попытки Великобритании запугать Россию новыми рестрикциями «абсолютно бесполезными».

«Подобные ультиматумы, сделанные на фоне переговорного процесса, очевидно, преследуют цель усложнения или подрыва урегулирования. Вот только, похоже, на Даунинг-стрит не осознают саморазоблачающего характера своих действий», — говорится в сообщении российского посольства.

До этого агентство Reuters сообщало, что после переговоров России и Украины в Стамбуле некоторые американские законодатели начали призывать усилить санкционное давление на Москву.

Авторы публикации подчеркивают, что призывы сенаторов к конгрессу одобрить антироссийские санкции возобновились на фоне якобы малого прогресса на переговорах России и Украины о прекращении огня.

В Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее Мирошник высказался о возможной встрече Путина с Зеленским.