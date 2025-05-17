Франция возглавила рейтинг главный европейских покупателей российского газа в марте

По итогам марта Франция стала основным покупателем российского газа среди европейских стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

По данным службы, в этот период Франция приобрела газа на €456 млн. Показатель оказался максимальным с декабря 2022 года, когда страна закупила сырья на €476,3 млн.

На втором месте в рейтинге главных европейских покупателей российского газа оказалась Венгрия. В марте страна снизила импорт на 6,1%, до €248 млн. Замкнула тройку лидеров Испания, которая нарастила поставки в 1,7 раза, до €141 млн.

Накануне данные Евростата показали, что Евросоюз на 28% нарастил закупки российского СПГ и трубопроводного газа в I квартале 2025 года. Россия заняла второе место после Соединенных Штатов по доле в общей стоимости импортированного в ЕС сырья.

В апреле агентство Bloomberg сообщило, что ЕС собирался 6 мая представить дорожную карту по поэтапному отказу от российских энергоносителей. По его данным, инициатива должна была быть посвящена вариантам сокращения импорта энергоносителей из РФ, а Еврокомиссия, возможно, порекомендует использовать торговые инструменты, такие как квоты или пошлины.

Ранее в Европе назвали самую сложную причину для отказа от российского газа.