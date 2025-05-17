На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Франция возглавила рейтинг главный европейских покупателей российского газа в марте

Евростат: Франция стала основным европейским покупателем газа из РФ в марте
close
РИА Новости

По итогам марта Франция стала основным покупателем российского газа среди европейских стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

По данным службы, в этот период Франция приобрела газа на €456 млн. Показатель оказался максимальным с декабря 2022 года, когда страна закупила сырья на €476,3 млн.

На втором месте в рейтинге главных европейских покупателей российского газа оказалась Венгрия. В марте страна снизила импорт на 6,1%, до €248 млн. Замкнула тройку лидеров Испания, которая нарастила поставки в 1,7 раза, до €141 млн.

Накануне данные Евростата показали, что Евросоюз на 28% нарастил закупки российского СПГ и трубопроводного газа в I квартале 2025 года. Россия заняла второе место после Соединенных Штатов по доле в общей стоимости импортированного в ЕС сырья.

В апреле агентство Bloomberg сообщило, что ЕС собирался 6 мая представить дорожную карту по поэтапному отказу от российских энергоносителей. По его данным, инициатива должна была быть посвящена вариантам сокращения импорта энергоносителей из РФ, а Еврокомиссия, возможно, порекомендует использовать торговые инструменты, такие как квоты или пошлины.

Ранее в Европе назвали самую сложную причину для отказа от российского газа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами