Новые интеллектуальные возможности: что могут умные часы HUAWEI WATCH 5

В России стартует предзаказ умных часов HUAWEI WATCH 5 — устройства, которое сочетает в себе премиальные материалы, передовые технологии и инновационные функции для здоровья. Оно не просто следит за активностью, а открывает новые возможности для взаимодействия с гаджетами, делая повседневную жизнь удобнее и безопаснее. О том, что нового подготовил бренд — в нашем обзоре.

Футуристичный дизайн и премиальные материалы

Дизайн HUAWEI WATCH 5 нельзя не назвать притягательным — он привлекает внимание. Все дело в том, что модель вдохновлена линией Кармана, символизирующей границу между атмосферой Земли и космосом. Обтекаемый корпус с гладкими краями выглядит футуристично, а браслет плотно и комфортно прилегает к запястью. При этом сам дизайн выполнен ближе к классическим, чем к смарт-часам, что отличает HUAWEI WATCH 5 от других устройств.

Модель представлена в двух размерах — 42 мм и 46 мм — и восьми цветах, включая интересные оттенки, такие как коричневый, песочный, фиолетовый и зеленый. Поэтому свой фаворит найдут любители как приглушенных натуральных оттенков, так и ярких цветов. Корпус одной из моделей 42-миллиметровой версии выполнен из нержавеющей стали 904L, которая используется в часах Rolex, а одна из 46-миллиметровых версий изготовлена из авиационного титана, который на 45% легче стали и в 1,8 раза прочнее.

close Павел Ткачук

Экран HUAWEI WATCH 5 создан по технологии LTPO 2.0 с пиковой яркостью до 3000 нит, что делает изображение четким даже под прямыми солнечными лучами. Рамки уменьшены до 1,8 мм, а полезная площадь экрана увеличена на 13% по сравнению с предыдущим поколением. Это обеспечивает эффект полного погружения и удобство взаимодействия с интерфейсом.

Инновационные технологии для здоровья

Одна из ключевых особенностей часов — мультисенсорная технология HUAWEI X-TAP, которая объединяет три функции: ЭКГ, ФПГ (фотоплетизмограмму) и распознавание силы нажатия. Пальцевый датчик обеспечивает превосходное качество сигнала, позволяя оценивать состояние сердца, а также определять уровень кислорода в крови с высокой точностью всего за 10 секунд — стоит только прикоснуться. В этом деле модель может посоревноваться даже с профессиональными пульсоксиметрами. При этом часы не являются медицинским устройством.

close Павел Ткачук

Технология также поддерживает непрерывный мониторинг SpO₂, что особенно актуально для людей с заболеваниями дыхательных путей или тех, кто занимается походами в горы. При этом, в отличие от конкурентов, HUAWEI WATCH 5 предоставляет данные в реальном времени, что может быть крайне важно в момент, когда нужно быстро оценить состояние своего здоровья.

При этом часы не ограничиваются только этими показателями. Удерживая палец на датчике HUAWEI X-TAP в течение 3 секунд, через минуту можно получить результаты одиннадцати ключевых показателей здоровья. Среди них — вариабельность сердечного ритма (ВСР), уровень стресса, состояние сосудов и даже эмоциональное состояние. Устройство также предоставляет профессиональную аналитику этих показателей и при необходимости рекомендации по их корректировке. Это крайне полезный функционал для тех, кто активно следит за своим здоровьем.

close Павел Ткачук

Легкость управления и использования

В HUAWEI WATCH 5 также встроена технология управления жестами — она позволяет взаимодействовать с часами без касания экрана. Так, жестом можно принять вызов, отключить будильник, секундомер или таймер, а также включить музыку. Это очень удобно, если руки заняты или испачканы.

HUAWEI WATCH 5 работают до 4,5 дней в стандартном режиме и до 11 дней в режиме экономии заряда. Функция быстрой зарядки позволяет полностью зарядить 42-миллиметровую модель за 60 минут, а 46-миллиметровую — за 90 минут. Также в модели есть функция автономности — благодаря опции eSIM можно всегда оставаться на связи. Это особенно удобно для тех, кто увлекается бегом, катанием на скейтборде, скалолазанием, плаванием и другими активными видами спорта, где не всегда удобно брать с собой мобильный телефон.

close Павел Ткачук

Также часы поддерживают популярные российские приложения — в устройство предустановлен 2ГИС для навигации, «Литрес» — для прослушивания аудиокниг и S7 Airlines — для отслеживания рейсов, а также другие приложения, в частности, помогающие следить за приемом лекарств, режимом питья и потреблением калорий. Это делает устройство еще более удобным для повседневного использования.

Таким образом, HUAWEI WATCH 5 — это не просто умные часы, а многофункциональный гаджет, который упрощает повседневные задачи и помогает активно заботиться о своем здоровье. Благодаря премиальным материалам, лаконичному дизайну и инновационным технологиям это устройство идеально подойдет тем, кто ценит качество, комфорт, стиль и функциональность в гаджетах. Устройство поможет всегда оставаться на связи и тщательно следить за своим здоровьем.

Цена на HUAWEI WATCH 5 46 мм и 42 мм будет варьироваться от 39 999 руб. до 64 999 руб. в зависимости от ремешка. Также по предзаказу с 15.05 по 29.05. промо-цена на каждый вариант ремешков будет на 5 тыс. меньше по бандлу Freebuds 6i.