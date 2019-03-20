ЕС назвал условие отсрочки Brexit

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Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что перенос даты выхода Великобритании из состава ЕС на более поздний срок возможен при условии одобрения сделки по Brexit британскими парламентариями, передает ТАСС.

При этом Туск подчеркнул, что отсрочка возможна только на небольшой срок. Он также выразил сомнение в том, что сторонам удастся осуществить Brexit организованно.

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«Надежда на организованный выход остается слабой и иллюзорной, но мы продолжим добиваться его», — заявил Туск.

Ранее в среду, 20 марта, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросила Евросоюз об отсрочке Brexit.