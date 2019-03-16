Порошенко обещал делать жизнь украинцев лучше с каждым месяцем
Президент Украины Петр Порошенко пообещал, что жители страны каждый месяц будут чувствовать улучшения в жизни начиная с 2019 года. Об этом он заявил в трансляции заседания Совета регионального развития в Полтавской области, которая велась на его странице в фейсбуке.
По мнению Порошенко, этому должна способствовать реализация программы по борьбе с бедностью, благодаря которой каждый украинец будет ежемесячно чувствовать, «что жизнь меняется, а бедность отступает».
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31 марта 2019 года на Украине состоятся выборы президента страны.
Ранее сообщалось, что националисты забросали администрацию Порошенко плюшевыми свиньями.