«Может что-то перевернуться в умах тренерских»: Сафонову предрекают место в основе «ПСЖ»

Булыкин заявил, что Сафонов может претендовать на место в основе «ПСЖ»

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин оценил перспективы российского вратаря Матвея Сафонова в борьбе за место в основе французского «Пари Сен-Жермен». Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Если говорить о последних матчах Сафонова на ноль, то нужно отметить совокупность факторов — это «ПСЖ», это оборона. Но нельзя не отметить, как он играет. Самое главное для него не ошибаться в простых ситуациях и играть надежнее. Если так будет, то может что-то перевернуться в умах тренерских», — сказал Булыкин.

Встреча «ПСЖ» с испанским «Атлетиком» завершилась со счетом 0:0. Сафонов спас свою команду после удара со штрафного. В турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» занимает третье место, набрав 13 очков. «Атлетик» идет на 28 строчке, имея в активе пять баллов.

Сафонов — второй номер «ПСЖ» после Луки Шевалье, который сейчас восстанавливается от травмы.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В дебютном сезоне вратарь провел 17 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и семь раз сохранил свои ворота «сухими». Он также в составе клуба стал чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов, хотя в финальных матчах плей-офф ЛЧ не участвовал. В текущем сезоне Сафонов сыграл пока всего один раз — в матче 15-го тура чемпионата Франции с «Ренном» (5:0).

Ранее на автобус «ПСЖ» Сафонова напали.