«Инструмент пагубного влияния»: минэнерго США о «Северном потоке — 2»
Министр энергетики США Рик Перри заявил, что газопроводы «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» являются инструментами «пагубного влияния» России. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, правительство США твердо выступает против «Северного потока — 2».
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Он также добавил, что Россия якобы использует подобные проекты для распространения пагубного влияния.
Перри подчеркнул, что Россия «пытается» подчинить европейский регион с помощью «Северного потока — 2».
Ранее в США подтвердили намерение ввести санкции против «Северного потока — 2».