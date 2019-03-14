«Инструмент пагубного влияния»: минэнерго США о «Северном потоке — 2»

Министр энергетики США Рик Перри заявил, что газопроводы «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» являются инструментами «пагубного влияния» России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, правительство США твердо выступает против «Северного потока — 2».

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Он также добавил, что Россия якобы использует подобные проекты для распространения пагубного влияния.

Перри подчеркнул, что Россия «пытается» подчинить европейский регион с помощью «Северного потока — 2».

Ранее в США подтвердили намерение ввести санкции против «Северного потока — 2».